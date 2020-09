Brutale sfottò nella casa del Grande Fratello Vip. Durante una chiacchierata tra coinquilini si fa “taglio e cucito” e la cantante Anna Tatangelo diventa il bersaglio.

Sotto a chi tocca. Nello specifico, questa volta, tocca alla cantante Anna Tatangelo. È lei infatti la protagonista di un momento di “taglio e cucito” nella casa del Grande Fratello Vip. La procedura è sempre la stessa: si inizia con una carrellata di commenti al vetriolo, si lanciano frecciatine e si fa “comunella”.

GF Vip, piovono commenti imbarazzanti su Anna Tatangelo

Quando domenica pomeriggio il Grande Fratello ha chiesto ai vip di sparlare in gran segreto, qualcuno di loro ha definito Myriam Catania come “una Courtney Love con il guardaroba di Anna Tatangelo”.

L’attrice romana non ha preso molto bene il paragone con l’ex di Gigi D’Alessio. Ha rifiutato quell’accostamento come fosse sacrilego. Ha dichiarato di non sapere chi fosse Anna Tatangelo e l’ha stesa con un solo colpo:

“Anna Tatangelo mi sembra che sia una napoletana non estremamente elegante, no? Non ho presente Anna Tatangelo, ma così a naso beh, non mi sembra molto elegante. Mi dispiace perché io ci tengo molto alla moda. Me la ricordo vagamente… Ha due pere così”

Vuoti di memoria anche per la gieffina Stefania Orlando. È intervenuta nella conversazione e ha corretto Myriam Catania. Secondo la Orlando, Anna Tatangelo sarebbe romagnola. Affermazione del tutto errata, in quanto la cantante è originaria di Sora, in provincia di Frosinone.

Anche Dayane Mello ha preso parola nella conversazione e si è espressa in merito alla cantante. La modella brasiliana ha dimostrato di non conoscere affatto Anna Tatangelo e ha timidamente chiesto se per caso fosse un’attrice.

Anna Tatangelo incasserà, a sua insaputa, l’ennesimo colpo o si farà grasse risate? Sebbene l’artista possa non gradire i commenti urticanti dei vip, una cosa è certa: i suoi 1,6 milioni di fan le faranno dimenticare questi giudizi impietosi, inondandola di complimenti e lusinghe.