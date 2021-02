Soleil Sorge attacca i concorrenti del reality per essere stati “poco carini” con Giulia Salemi.

Momenti non facili per Giulia Salemi

Giulia Salemi contro tutti

Ieri sera, per Giulia Salemi è stata davvero una puntata pesante.

Il conduttore Alfonso Signorini ha mostrato diverse clip in cui gli altri concorrenti hanno parlato male alle sue spalle, prendendola anche in giro.

Giulia è rimasta pietrificata quando ha visto le clip, e ha affermato che è rimasta davvero molto delusa e amareggiata soprattutto nei confronti di Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Su questo episodio è intervenuta la sua amica Soleil Sorge, che senza pensarci due volte ha difeso Giulia Salemi e ha anche attaccato gli altri concorrenti del Grande Fratello Vip per i loro atteggiamenti.

L’influencer, su Twitter, ha dichiarato:

“Senza parole…Davvero poco carini verso Giulia…Sembra un branco di bambini alle elementari che si alleano tutti contro uno…”

Ovviamente ci sono molte persone che la pensano come Soleil, addirittura anche molti fan di Tommaso.

Soleil Sorge attacca i concorrenti

Secondo l’opinionista di Barbara d’Urso il pubblico prende sempre le parti della persona esclusa e attaccata dal gruppo:

“Storia insegna che se c’è un ‘tutti contro uno’ in un reality, il 99% delle volte ha ragione proprio quell’uno…”

Soleil Sorge è una ragazza sempre molto raffinata e di classe, infatti molto spesso fa delle frecciatine molto leggere, con un velo di ironia, ha detto:

“Da immunità di gregge a immunità con il gregge è un attimo…”

Come è stato detto in precedenza, ieri non è stata una puntata facile, soprattutto per la Salemi ma anche per Maria Teresa Ruta, la quale ha avuto un crollo emotivo stanotte.

Giulia molto dolcemente ha consolato Maria Teresa, consigliandole di stringere i denti perché tra poco il programma finirà, infatti le dice:

“Pensa solo che è quasi finita…”

E la Ruta risponde con un bel sorriso:

“Devo resistere solo un attimo…”

La finale si avvicina e molti concorrenti sono stanchi, ma come ha detto la bellissima Giulia bisogna stringere i denti.

Questo è il post su Twitter di Soleil Sorge: