GF Vip: chi è Gianni, fratello di Stefania Orlando: età, dramma e curiosità – VIDEO

Si chiama Gianni Orlando, ha 64 anni ed è il fratello di Stefania Orlando.

Figlio unicamente della madre della gieffina, attualmente vive e lavora a Parigi come artista di mosaici.

La sua vita è stata profondamente condizionata da un dramma e dal rapporto inesistente con la sorella.

Gianni è frutto di una relazione giovanile di Annamaria, la madre della Orlando, appunto, e non ha mai conosciuto suo padre biologico.

Quando aveva soli due anni, la madre si è risposata con il giurista Pietro Romano Orlando Gianni, che lo ha riconosciuto e dal quale in seguito sarebbero nati Fabio Massimo e la gieffina.

A sei anni è stato mandato in collegio, lontano dalla famiglia:

“Avevo 7 anni quando è nato Fabio Massimo e 11 quando è nata Stefania. Stando in collegio, sentivo che per me in casa non c’era più spazio.”