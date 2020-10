Mario Balotelli senza freni al Grande Fratello Vip 5. Il calciatore è finito nel mirino delle critiche per avere fatto una battuta ai limiti della censura sulla concorrente Dayane Mello.

Nel corso dell’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5, andata in onda venerdì 23 ottobre, Mario Balotelli è incappato in una battuta imperdonabile. Nella casa più spiata d’Italia, il calciatore bresciano si è lasciato andare ad un commento che, se evidentemente voleva essere nient’altro che ironico, è finito per infiammare forti polemiche.

L’incontro tra Enock Barwuah e Mario Balotelli è stato un po’ fuori dalle righe. Durante il loro breve incontro, Super Mario si è lasciato andare ad un linguaggio colorito e ha utilizzato delle espressioni al limite della volgarità.

GF Vip 5, la battutaccia di Mario Balotelli

Sollecitato dal conduttore, Mario Balotelli ha salutato la concorrente Dayane Mello, sua ex fidanzata con la quale non corrono più buoni rapporti. Alfonso Signorini ha chiesto alla modella se le piacerebbe avere il suo ex come coinquilino. Alla risposta affermativa di Dayane, il presentatore ha esclamato:

“Mario, hai sentito? Dayane ha detto che ti vuole nella casa del Grande Fratello! Ti vuole lì dentro!”

Secca la replica di Mario Balotelli:

“Eh, mi vuole lì dentro… Però poi dice ‘basta, basta, fai male’!”

Una battuta agghiacciante e poco elegante che spiazzato il pubblico e il conduttore. Dayane Mello ha preferito glissare e non replicare alla provocazione del suo ex.

Ciononostante, durante la pausa pubblicitaria, la modella brasiliana si è sfogata con la sua coinquilina Stefania Orlando:

“Quello che ha detto Mario sinceramente non me ne frega, può fare solo battute del genere, altrimenti non ha altro di cui parlare”

Dayane ha accolto a denti stretti l’ironia di Balotelli. Il popolo della rete, che ha seguito il reality show di Canale 5, ha apostrofato la battuta del calciatore come “cafonata” e frase “tutto fuorché elegante”.