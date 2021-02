Ormoni su di giri al Grande Fratello Vip 5. Giulia Salemi e Dayane Mello si avvinghiano sotto gli occhi di tutti e si scambiano un bacio appassionato.

“Avete visto che faccia ha fatto Rosalinda?”. In fondo, è questa l’unica soddisfazione di Giulia Salemi e Dayane Mello, le due vulcaniche concorrenti del GF Vip 5 che hanno regalato uno spettacolo lesbo-sexy ai telespettatori.

Nella casa di Cinecittà la modella brasiliana e l’influencer piacentina si mostrano sempre più affiatate e in sintonia. Tra le due coinquiline era già scattato, giorni addietro, un bacio in piscina e non c’è voluto molto per proporre il bis.

GF Vip 5, il bacio saffico tra Giulia Salemi e Dayane Mello

Giulia si fionda sul divano del salotto, stringe a sé Dayane e si avvicina pericolosamente alle sue labbra. Le due amiche-nemiche si scambiano un bacio infuocato che urta i sentimenti di Rosalinda e lascia sbigottito il pubblico a casa.

Lo sguardo di virtuosa condanna della Cannavò ha calamitato l’attenzione del web. Il bacio Salemi-Mello, infatti, non poteva non infastidire l’attrice siciliana.

Il pubblico del GF Vip 5, che si aspettava qualcosa di più rispettabile di una puerile slinguazzata, è esploso con battutine al vetriolo e giudizi implacabili nei riguardi delle due gieffine.

Rosalinda che guarda Dayane mettere la lingua in bocca a Giulia #exrosmello #rosmello pic.twitter.com/RkPKODtX7S — milo (@milo74035312) February 17, 2021