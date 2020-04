GF Vip, Antonio Zequila sputa veleno contro Patrick: “E’ lardoso!”

Antonio Zequila non risparmia l’ultimo spietato attacco nei riguardi del suo acerrimo nemico. L’espressione infelice sui chili in eccesso di Patrick Ray Pugliese ha infiammato il popolo del web.

Antonio Zequila, noto ai più come Er Mutanda, è stato punito dal popolo sovrano e non ha superato il televoto, perdendo la nomination contro Patrick Ray Pugliese e Paolo Ciavarro. Il 56enne salernitano non è riuscito a digerire l’eliminazione e si è eclissato dalla casa del Grande Fratello Vip 4 senza salutare nessuno.

Si sa, il rapporto che intercorre tra Antonio Zequila e Patrick Ray Pugliese non è mai stato dei migliori. I due concorrenti hanno litigato in svariate circostanze, arrivando addirittura allo scambio di duri improperi.

Anche nell’ultima puntata del GF Vip 4, andata in onda mercoledì 1 Aprile, i due vip se ne sono detti di ogni. Quando il conduttore Alfonso Signorini li ha messi faccia a faccia, uno contro l’altro in un’intervista doppia, Antonio Zequila ha dato la stura a tutto il suo astio e livore.

Le parole di fuoco contro Patrick

“Io ho 52 anni e ho un fisico scolpito. Lui ne ha 46 e pesa 100 Kg, è lardoso!”

Queste sono soltanto alcune delle parole di fuoco, pronunciate dall’attore campano in un momento di collera ed esasperazione. Antonio Zequila si è scagliato contro Patrick sfoderando una considerazione screditante e poco rispettosa sui chili di troppo del suo coinquilino.

Gli altri concorrenti della casa del Grande Fratello Vip, dopo aver assistito al confronto tra i due, hanno esternato tutta la loro indignazione e disapprovazione. Tra questi, Paola Di Benedetto. La 25enne vicentina ha preso le difese di Patrick e ha redarguito Antonio Zequila per l’insulto pronunciato nei riguardi del 42enne di Teheran.

Per tutta risposta, Patrick ha reagito alla provocazione con fair play, replicando con calma e senza perdere le staffe in diretta tv. Alla prima occasione, servitagli su un piatto d’argento da Alfonso Signorini, Patrick ha ammesso la sua colpevolezza e si è scusato con Antonio per aver dato del “coglione”.

Il popolo del web punta il dito contro Zequila

Sui più importanti social network e community del web, i telespettatori hanno espresso tutta la loro indignazione in merito al body shaming commesso da Antonio Zequila. Secondo gli internauti, il 56enne salernitano si sarebbe rivolto in maniera del tutto indecorosa nei riguardi di Patrick, colpevolizzandolo per i suoi chili in eccesso.