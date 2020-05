Grande Fratello Vip 5, trattative bollenti in corso. Il conduttore Alfonso Signorini si sbilancia e si lascia scappare una succosa indiscrezione su Instagram.

È scattato il toto-concorrenti per la prossima edizione del reality show Grande Fratello Vip. Stando alle ultime scottanti indiscrezioni, il conduttore Alfonso Signorini avrebbe già alcune trattative in ballo.

Lo stimato direttore del settimanale Chi sarebbe indaffaratissimo nel reclutare le nuove star del Grande Fratello Vip 5. Secondo quanto riferito dallo stesso Signorini, ci sarebbero già due super trattative aperte.

Alfonso Signorini e i nuovi concorrenti del GF Vip 5: l’indizio su Instagram

Nel corso di una recente diretta su Instagram, tenutasi tra i due celebri conduttori Simona Ventura e Alfonso Signorini, il 56enne milanese ha parlato delle novità della prossima edizione del format, lasciandosi andare ad una stringata ma succosa rivelazione:

“Ho già avuto la conferma di due concorrenti. Il Grande Fratello Vip inizierà a settembre, un po’ in anticipo rispetto alla tabella di marcia”

Sebbene Super Simo abbia provato a strappargli qualche nome, Alfonso Signorini è stato irremovibile e non si è lasciato sfuggire alcun indizio. Chi saranno mai i due misteriosi vip che a settembre faranno i bagagli e si trasferiranno nella casa di Cinecittà?

Grande Fratello Vip 5, sui social network impazza il toto-concorrenti

Sfortunatamente non ci è dato sapere quali possano essere i due volti dello star system che hanno già dato il loro tiepido “ok”. L’unica certezza è che il recruiting per il GF Vip 5 ha già fornito risultati interessanti e procederà per tutta la stagione estiva.

Ciononostante, tra i personaggi italiani più o meno noti, sono numerosi i vip che hanno avuto l’ardire di avanzare un’autocandidatura. Tra questi annoveriamo l’ex tronista Serena Enardu, che di recente ha rivolto un esplicito appello al conduttore Alfonso Signorini, e l’ex showgirl di Non è la Rai Ilaria Galassi.