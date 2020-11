Una serie di interventi l’hanno resa irriconoscibile. Al tempo del GF era completamente diversa! Scopriamo cosa fa oggi e come è diventata Floriana?

L’abbiamo conosciuta al Grande Fratello. Al tempo Floriana Messina era bella paffutella. Oggi è di un provocante spaventoso! Di seguito le immagini della trasformazione.

Ci troviamo al Grande Fratello 12, Floriana Messina è la concorrente dai capelli e occhi scuri, un caratterino che fin da subito l’ha fatta notare nella casa.

Dopo il reality show è cambiata totalmente. La ricordavamo, infatti, con qualche chilo in più e poco allenata, ma oggi è completamente diversa.

Sapete cosa fa oggi? E, soprattutto, sapete che ha fatto un cambiamento incredibile? Basta guardare le sue foto.

L’esperienza al Grande Fratello di Floriana Messina

Floriana Messina prese parte al Grande Fratello 12. In quella dodicesima edizione, la ragazza dimostrò di avere un carattere ben definito.

Al tempo, la ragazza si era appena lasciata con Diego Loasses, il fidanzato con cui doveva convolare a nozze, in quanto il giovane fu sorpreso a casa di Nina Moric, in alcuni scatti. Quando era nella casa si definì come segue: “seduttrice per antonomasia con un pessimo carattere“.

Cosa fa oggi e come è diventata Floriana Messina

Dopo il GF 12, Floriana ha deciso di cambiare totalmente il suo look e, da paffuta, è diventata una vera musa. Scopriamo di seguito cosa fa oggi l’ex gieffina? La giovane oggi è cambiata totalmente ed è diventata una bomba sexy.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)



Già all’epoca del GF degli uomini diceva: “Gli uomini non mi resistono, li imbambolo, mentre le donne le oscuro. Devono morire per me, fare tutto quello che voglio, e tenermi testa, io li tratto malissimo“.

I chili di troppo, infatti, hanno lasciato spazio a un corpo scolpito e a una sensualità senza pari.

Ha fatto vari ritocchini di chirurgia estetica, rendendo gli occhi più da gattina ed eliminando il grasso nella parte addominale, scolpendo fianchi e cosce.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FLORIANA MESSINA (@floriana_messina)



Inoltre, a quanto pare, la giovane si è anche sottoposta a un intervento di mastoplastica additiva, quindi ha incrementato il volume del proprio seno, come si può vedere sulle molteplici foto che posta sul suo account ufficiale su Instagram.