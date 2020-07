Gf, l’incredibile trasformazione dell’ex gieffina Angela Viviani: oggi è un’altra persona

Angela Viviani è stata una delle concorrenti più amate del Grande Fratello 13. Sin dai primi giorni nella casa, infatti, ha dimostrato di avere un caratterino molto particolare e ogni giorno era quello buono per dimostralo.

Da quell’edizione – andata in onda nel 2014 – sono passati diversi anni, pertanto molto amanti del reality show si sono chiesti che fine avesse fatto la concorrente.

Sono passati sei anni da quando abbiamo conosciuto Angela Viviani grazie al GF13. La concorrente, dal carattere fumantino, è uno dei concorrenti che più ha lasciato il segno nel cuore degli amanti della casa più spiata d’Italia.

Al di là della sua indiscutibile verve, Angela divenne famosa anche per la relazione che ebbe con Fabio Pellegrino, suo coinquilino con il quale fu un vero e proprio colpo di fulmine.

Un amore che continuò anche al di là delle vigili telecamere del Grande Fratello ma che non durò a lungo.

Molti fan della coppia si sono domandati perché i due si dissero addio, nonostante sembrassero così affiatati, anche al di fuori dello schermo.

La domanda ha ottenuto una risposta. Come dichiarato da Angela a Non succederà più,

E aggiunge:

“Probabilmente per Fabio, come ho sempre detto, mi butterei ancora nel fuoco, ma non c’è il sentimento d’amore che la gente sperava”.

L’ex gieffina, inoltre, mette in discussione il sentimento che c’era tra loro:

“Magari non c’è neanche mai stato l’amore: Siamo sempre stati così, non sapevamo a momenti neanche come ci chiamavamo. Non lo so, abbiamo attraversato momenti difficili e da questi abbiamo capito che la nostra strada era questa. C’è un grandissimo affetto, ma non è amore”.