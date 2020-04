Getty Museum, la challenge fa impazzire i followers: quadri famosi ricreati tra fantasia e ironia

Non c’è tempo di star dietro a tutte le challenge di questo periodo di quarantena, ma quella lanciata dal Getty Museum è esilarante!

Una sfida lanciata per gioco e per cercare di intrattenere i follower tra creatività, ironia e tanto divertimento. Sfogo quindi alla propria fantasia ricreando i quadri più famosi nel mondo.

Il Museo lancia quindi la sfida cercando di riprodurre le opere d’arte più amate e famose, adattando il tutto a ciò che si ha in casa rendendo l’opera ancora più originale e unica nel suo genere.

Quali sono le regole? Poche e semplicissime! Infatti basterà scegliere una opera d’arte tra le tante che sono state realizzate nel corso dei secoli e poi cercare di ricrearle in maniera inedita utilizzando tre oggetti che si trovano in casa. Tra le più ben riuscite sicuramente l’autoritratto di Frida Khalo e il Cenacolo di Leonardo. Ma sono tantissime le opere che si possono trovare sui social, da Medusa di Caravaggio sino alla Ragazza con l’orecchino di Perla, passando poi alla Dama con l’ermellino di Leonardo da Vinci.

Tutti i fan del museo di Los Angeles hanno risposto con grande entusiasmo ed è partita una vera e propria battaglia da ogni parte del globo, in quarantena.

Cosa aspettate? Non resta che scegliere una opera d’arte – tra le più famose – e reinterpretarla personalmente, oppure con i bambini e ancora con i nostri amici a quattro zampe. Via libera alla fantasia!

We challenge you to recreate a work of art with objects (and people) in your home.



🥇 Choose your favorite artwork

🥈 Find three things lying around your house⠀

🥉 Recreate the artwork with those items



And share with us. pic.twitter.com/9BNq35HY2V