La commozione di Gessica Notaro dopo l’ultimo intervento al volto che dà il via ad una nuova fase della sua vita dopo il dramma vissuto.

La modella, ballerina ed attrice sfregiata con l’acido dal suo ex non ha mai smesso di lottare ed ora ha voluto condividere con i suoi fan il momento in cui può ricominciare a sperare di uscire dell’incubo.

Ecco il video esclusivo della recente e cruciale operazione al viso, il post è già diventato virale sui social.

Gessica Notaro: l’aggressione e la condanna

Sono passati più di 4 anni dal terribile giorno in cui la modella, cantante e addestratrice di delfini Gessica Notaro subì una terribile aggressione con l’acido da parte del suo ex, Edson Tavares.

L’uomo l’attese sotto casa della madre il 10 gennaio 2017 e le gettò dell’acido addosso che in gran parte le colpì il volto.

La donna aveva già denunciato il suo ex per atti persecutori e per appostamenti nei luoghi che frequentava e per tali azioni aveva già ricevuto l’intimazione di tenersi a 50 metri d lei ed in seguito gli arresti domiciliari.

La Corte di Cassazione si è pronunciata lo scorso 15 dicembre stabilendo in via definitiva la condanna a 15 anni di detenzione per Tavares al termine della quale verrà espulso.

La vita di Gessica è stata sconvolta da un dramma indicibile, ma lei non si è mai persa d’animo pur nei momenti più critici, sottoponendosi a moltissimi interventi chirurgici e continuando a testimoniare l’importanza della lotta alla violenza di genere, diventandone un simbolo.

“Momento di svolta”; l’operazione che può farla tornare a vivere come prima

Nella sentenza i giudici sottolinearono come l’atto subito da Gessica era tanto più grave quanto terribile era stato il tentativo di cancellare dal suo volto non solo la bellezza ma la sua identità per “punirla” del fatto che non potesse possederla.

Ecco perché l’ultimo, in ordine cronologico, degli interventi subiti da Gessica assume un’importanza particolare, che lei stessa ha voluto condividere sui social.

Poche ore fa infatti la 31enne di Rimini ha postato sul suo profilo Instagram un video dalla sala operatoria, già divenuto virale. La Notaro infatti si è sottoposta ad un intervento diverso: non solo per recuperare la funzionalità, come avvenuto fino ad ora ma anche per recuperare l’estetica del suo bellissimo volto.

“Questo è un momento di svolta nella mia vita. Questo intervento mi consente di tornare finalmente a vedermi con i lineamenti di prima..E così ricomincia a comparire il mio vero volto, nascosto dalle cicatrici”.

Gessica non si è mai vergognata delle sue cicatrici, mostrandole proprio come simbolo della voglia di rialzarsi, ma ha ammesso che fino ad ora si sentiva chiusa in una maschera di gomma.

“Già stasera vedendomi davanti allo specchio post operazione sono rimasta incantata ..sono commossa, piango di gioia!”

Gessica Notaro ha ringraziato il Dottor Brunelli per averle “scolpito” il viso ed il post, commovente ha fatto il pieno di like in pochissime ore.

Ci uniamo agli auguri per Gessica Notaro, che riesca a raggiungere la serenità che si merita e per la quale sta lottando da molto tempo, tutti i suoi fan sono con lei! Forza Gessica!