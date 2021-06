Gessica Notaro, sapete chi è il suo fidanzato? Dopo il dramma, la modella ritrova il sorriso

Gessica Notaro sarà oggi, 6 Giugno 2021, ospite a Domenica In. Ma sapete chi è il suo fidanzato?: ”Con lui sono felice davvero”.

A distanza di quattro anni dalla terribile violenza subita dal suo Ex compagno, Eddy Tavares, che lo scorso 10 Gennaio 2017, le sfigurò il viso con l’acido, Gessica Notaro tornerà a raccontarsi ai microfoni di Mara Venier.

La bellissima showgirl, condividerà con il pubblico di Domenica In, la sua nuova vita, che finalmente si è riaccesa grazie all’amore del suo nuovo compagno, grazie al quale, oggi dopo anni terribili ha finalmente ritrovato il sorriso.

Sapete chi è il suo nuovo fidanzato? Scopriamolo insieme.

Gessica Notaro torna a sorridere: ”Con lui sono felice davvero”

Si chiama Filippo Bologni ed ha 26 anni, l’uomo che ha riacceso il sorriso di Gessica Notaro. E’ il figlio del cavaliere pluripremiato Arnaldo Bologni.

E’ un carabiniere, ma è anche un appassionato e un professionista nell’ambito dell’equitazione. Bologni infatti, ha vinto per ben sei volte il campionato italiano di salto a ostacoli.

Ad annunciare la loro unione è stata la stessa Notaro, la quale, lo scorso dicembre 2020, ha voluto condividere questa sua grande gioia attraverso il suo profilo Instagram con la sua seconda grande famiglia, i suoi oltre 398mila followers, che in tutti questi anni l’hanno supportata seppur virtualmente con il loro affetto:

”sono felice, sì. Sono davvero molto felice con Filippo. Questo è uno dei momenti più belli della mia vita”

ha rivelato recentemente sui social.

Chi è Gessica Notaro

Nata il 27 Dicembre 1989 sotto il segno del Capricorno, ha origini per metà argentine e per metà calabresi. Cresciuta nel riminese, all’età di 17 anni, partecipa all‘edizione 2007 del celebre concorso di bellezza, Miss Italia.

Non verrà eletta Reginetta di Bellezza, ma poco più tardi tenterà di imboccare la strada dello apparendo in note trasmissioni televisive come ”Ciao Darwin” e ”Quelli che il calcio”.

Successivamente deciderà di dedicarsi a ciò di cui è appassionata, ovvero gli animali, diventando addestratrice di delfini presso il Delfinario di Rimini.

Non solo un’amante degli animali, ma anche della musica, grazie al suo incontro con il noto produttore discografico Mauro Catalini registrerà il suo primo album, ove reinterpreterà in versione latino americana alcuni brani che hanno fatto la storia della musica internazionale.

Una delle sue ultime apparizioni televisive risale al 2018, tra i concorrenti del celebre show condotto da Milly Carlucci, Ballando con le Stelle, al fianco del Maestro Stefano Oradei.