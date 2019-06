Gerry Scotti “Prende 1400 euro di vitalizio”: scoperto come spende quei soldi il conduttore di Caduta Libera

Gerry Scotti: Ecco svelato come il conduttore spende il vitalizio da 1400 euro al mese in quanto ex parlamentare…

Gerry Scotti, noto conduttore televisivo amato da moltissime persone percepisce mensilmente un cifra che ammonta a ben 1400 euro come ex parlamentare del partito socialista, ecco come spende quei soldi.

Il vitalizio da 1400 euro al mese

Il famoso Gerry Scotti è sicuramente uno tra i conduttori più amati, e riesce ad entrare ogni sera nelle case di moltissimi Italiani grazie alla sua simpatia e alla sua sensibilità.

Ad oggi conduce il noto programma ” Caduta Libera” che lo terrà impegnato per tutto il periodo estivo, dopo che si è fermato per la pausa con un’altro programma di grandissimo successo insieme a Michelle Hunzicker ovvero “Striscia la notizia“.

Ma Gerry non è conosciuto solo per la sue simpatia infatti il conduttore è rinomato per avere un ”cuore d’oro’‘ e l’ha dimostrato in più occasioni in cui si è commosso sentendo parlare di situazioni difficili.

Quello che non tutti sanno però, è che Scotti oltre al suo stipendio percepisce un vitalizio da 1400 euro in quanto ex parlamentare del partito socialista.

Il conduttore ha espresso più volte la sua opinione a riguardo ed ha sempre rifiutato tale somma, ma la sua richiesta è stata respinta.

Scotti, come spende il suo vitalizio

La sua richiesta risale a quando Matteo Renzi era a capo del governo Italiano e proprio quest’ultimo affermò che non doveva rinunciare al suo vitalizio.

Ma ora che al governo in carica ci sono Salvini e Di Maio che hanno idee differenti per quanto riguarda i vitalizia qualcosa potrebbe cambiare da quel punto di vista.

In ogni caso il conduttore ha deciso di usare il suo vitalizio, in quanto non vuole incassare questa cifra, per donarlo completamente in beneficenza!

Il conduttore devolve ogni mese l’intera cifra alle famiglie bisognose che hanno perso il lavoro. Un gesto che fa davvero onore al conduttore.