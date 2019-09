Gerry Scotti ‘perde la testa’ per la nuova concorrente a Caduta Libera ‘Sei bella e brava’: i complimenti non passano inosservati

Caduta Libera, Gerry Scotti ‘perde la testa’ per una nuova concorrente del quiz show di Canale 5, ecco cosa ha fatto il conduttore pavese

Per Gerry Scotti si è conclusa un’estate davvero molto intensa, fatta di impegni lavorativi e tanto divertimento. Anche nei mesi più caldi dell’anno, il conduttore pavese è entrato nelle case degli italiani regalando tante sane risate. Nell’appuntamento di ieri sera, il presentatore è stato ‘rapito‘ dalla nuova concorrente, ecco cosa ha fatto.

Gerry Scotti perde la testa per una concorrente

Un anno pieno di soddisfazioni per il conduttore pavese. Il quiz show di canale 5 ” Caduta Libera“, in onda dal 2015, ancora una volta si è rivelato un vero e proprio successo per Gerry Scotti. La trasmissione a premi è una delle più seguite nella fascia preserale ed è in grado di coinvolgere il pubblico grazie alle diverse domande a cui sono sottoposti i concorrenti in gara.

In queste ore però Gerry Scotti è tornato ad essere protagonista di una news che lo riguarda da vicino. Come ogni sera alle ore 18:50 su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata di Caduta Libera. Il concorrente Gabriele, ancora una volta, è riuscito a stupire il pubblico in studio e a casa grazie alla sua bravura che l’ha permesso di riconfermarsi di nuovo campione, anche se non è riuscito a portarsi a casa il montepremi accumulato. Nell’appuntamento di ieri, il conduttore pavese è stato ‘rapito‘, per così dire, da una nuova concorrete, ecco cosa è successo.

Flavia conquista i telespettatori

In questi anni abbiamo, il pubblico ha ad imparato ad amare e apprezzare Gerry Scotti per la sua simpatia e per la sua bravura.

Nella puntata di ieri, una nuova concorrente, Flavia, ha conquistato tutti grazie non solo alla sua bellezza ma anche alla sua bravura e nonostante non sia riuscita a sconfiggere l’attuale campione ha ricevuto molti complimenti dal conduttore pavese.