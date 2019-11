Gerry Scotti, brutta tegola: Mediaset chiude Caduta Libera, il motivo fa arrabbiare i fan

Caduta Libera condotto da Gerry Scotti è uno dei programmi più amati dai telespettatori italiani. La decisione dei grandi capi di Mediaset: ‘Periodo di Stop’

Caduta Libera è sicuramente tra i quiz Show di successo andati in onda sulle Reti Mediaset. E’ stata un’annata piena, quella condotta da Gerry Scotti che ha visto lo sfidarsi di grandi menti e il raggiungimento di un grande traguardo, quello delle 800 puntante.

Nelle ultime ore però sta rimbalzando sul web l’annuncio che ha lasciato nei fan del programma l’amaro in bocca, ovvero Caduta Libera si ferma. Scopriamo di più.

Gerry Scotti, brutta tegola: Caduta Libera si ferma, ‘Periodo di Stop’

A rivelarlo è lo stesso Gerry Scotti durante la sua ultima intervista a Sorrisi e Canzoni Tv, in cui ha dichiarato che la chiusura, temporanea del programma è dovuta a diverse esigenze.

In primis il cambiamento di alcuni meccanismi, tanto importanti quanto la ricerca di nuovi concorrenti:

‘bisogna dare un periodo di stop er mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi concorrenti’

Il programma farà il suo ritorno in Primavera conclude l’amato conduttore, durante la quale raggiungerà un secondo traguardo quello delle 1000 puntate.

Scotti ritorna con un nuovo programma

Dopo lo stop di Caduta Libera, il conduttore ritornerà a partire da Lunedì 18 Novembre con un nuovo programma, Conto alla Rovescia, che andrà in onda tutti i giorni dopo il consueto appuntamento con Pomeriggio 5 di Barbara D’Urso, a partire dalle 18.45:

‘Il nuovo programma è una bomboniera elegante, un salotto tra amici’

poi aggiunge

‘Dallo scorrere del tempo al montepremi. Tutto sarà davanti agli occhi del pubblico’

Di cosa si tratta? In soldoni alle spalle dei concorrenti c’è un maxi schermo dove verrà visualizzato il ‘Conto alla Rovescia’ e il montepremi il quale lieviterà ogni qual volta ci sarà una risposta esatta.

La competizione televisiva vedrà 4 manche: Passo o chiudo, Le eccezioni, Sembra ieri e i vasi comunicanti. Quest’ultimo decreterà il vincitore della puntata.

Pronti per questa nuova avventura? Ne vedremo delle belle! Ma i fan della trasmissione, ovviamente non hanno preso di buon occhio il fatto che Caduta Libera si stoppi, anche se non se confidiamo che Mediaset lo ripristini a breve.