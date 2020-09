Gemma Galgani dopo il lifting irriconoscibile: la foto che svela i ritocchini – GUARDA

Guardiamo insieme l’incredibile trasformazione di Gemma Galgani!

Nelle scorse settimane, Gemma Galgani era letteralmente scomparsa dai social ed erano in molti a chiedersi che fine avesse fatto.

Si era ipotizzato che avesse conosciuto un’altra persona dopo Nicola Vivarelli e si stesse godendo la sua nuova storia d’amore: le ipotesi avevano trovato credito dal momento che Sirius aveva raccontato di aver perso i contatti con la dama.

Successivamente, però, era arrivata la verità: Gemma è rimasta nascosta tutto questo tempo per celare a Sirius di aver fatto un ritocchino.

Inizialmente, la Galgani aveva negato di essersi sottoposta a un intervento chirurgico:

“Io rifatta? Non è assolutamente vero. Punturine? Ma per carità, io sono alta, magra, e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Come ho detto, sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non l’ho fatto per una questione estetica. Per il resto mi curo molto, tengo al mio aspetto”.