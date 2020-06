Mara Venier spazzata via dalla concorrenza? L’indiscrezione-terremoto: Gemma Galgani e Giulia De Lellis verso uno show domenicale.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis soffiano il pubblico a Mara Venier? La bomba arriva dal portale Bubinoblog, che ha rivelato una clamorosa indiscrezione. Da un paio di giorni il blogger televisivo italiano Davide Maggio avrebbe ricevuto uno scoop da Mediaset.

Gemma Galgani e Giulia De Lellis verso uno show domenicale: la concorrenza a Domenica In

Stando ai rumors trapelati dal web, un nuovissimo show domenicale sarebbe alle porte. Le voci si rincorrono e la curiosità è a livelli altissimi. La dama di Uomini e Donne Gemma Galgani e l’influencer Giulia De Lellis potrebbero dare del filo da torcere a Domenica In, storico talk Rai condotto da Mara Venier.

“Non è solo un’ipotesi. Mediaset sta spingendo ed è tutto vero quello che è emerso sui siti di gossip e tv. C’è un programma pronto, la decisione poi sarà di Mediaset…”

Tale chiacchierata produzione televisiva s’intitolerebbe Giortì, termine che deriva dal greco e significa letteralmente “festa”. Il tema cardine dello show sarebbero i party e tutto ciò che orbita attorno ad essi.

Nuova trasmissione bomba di Mediaset. Mara Venier trema: Gemma e Giulia la fanno fuori?

Insomma, secondo i principali siti di gossip e blog televisivi, nella prossima stagione televisiva la coppia Galgani-De Lellis potrebbe davvero tentare un colpo epocale contro lo show di Rai Uno. L’ipotesi più accreditata è che questo programma televisivo possa contrapporsi al leggendario salotto televisivo Domenica In.

Per la Rai non sarebbe un bel colpo: Mara Venier è la regina degli ascolti della domenica pomeriggio e ha condotto numerose edizioni dello show. Gemma Galgani e Giulia De Lellis potrebbero essere, dunque, le prossime rivali della Zia Mara. Per apprendere nuovi sviluppi, non ci resta che attendere i prossimi palinsesti 2020/2021.