‘Gemma ha pensieri peccaminosi nel privato’: gravi accuse contro Juan a Uomini e donne

Uomini e Donne, confessioni piccanti di Gemma Galgani: “Stavo facendo dei pensieri peccaminosi”, la risposta di Tina Cipollari

La protagonista indiscussa del trono over di Uomini e Donne è, senza ombra di dubbio, Gemma Galgani. La dama di Torino è riuscita a catturare il pubblico per il suo carattere: una donna elegante, ironica e soprattutto sensibile. Per lei si sono presentati tanti cavalieri, ma uno in particolare le ha rubato il cuore Juan Luis Ciano tanto da indurla a pensieri ‘peccaminosi‘. La confessione intima ha scatenato la reazione della bionda opinionista, ecco cosa ha detto.

Gemma Galgani confessione intima

Da molti anni, Gemma Galgani è alla ricerca di un uomo con cui condividere la sua vita quotidiana. La ricerca del principe azzurro non è mai stata semplice per lei ma ultimamente il suo cuore sembra battere per Juan Luis Ciano. Sin da subito, il cavaliere ha catturato l’attenzione della dama torinese e da qualche settimana la loro frequentazione sembra procedere a gonfie vele. In una delle sue ultime esterne, la Galgani si è lasciata andate in una confessione intima.

Durante l’esterna, il cavaliere le ha dedicato dolci parole:

“Quando sorridi sei bellissima”.

Immediata la risposta di Gemma che ha affermato:

“Stavo facendo dei pensieri peccaminosi”

una confessione che ovviamente ha subito scatenato la reazione di Tina Cipollari.

Il commento dell’opinionista

Le parole della dama di Torino hanno fatto storcere non poco il naso e sono state riprese da Gianni Sperti , successivamente commentate dalla bionda opinionista nel seguente modo:

“Ce li ha con chiunque non è che è una novità. Ce li ha sempre tutti i giorni a tutte le ore”.

Tuttavia, Juan Luis Ciano viene preso di mira dal pubblico di essere falso in quanto non è ancora pronto ad uscire dalla trasmissione nonostante il palese feeling con la dama.