Gemma Galgani in abito nuziale a 20 anni: capelli neri, uno schianto – FOTO

Gemma Galgani in abito nuziale a 20 anni: capelli neri, uno schianto...

Oggi viene spesso criticata per il suo aspetto e per i ritocchini, ma un tempo Gemma Galgani era bellissima: mai vista da giovane?

Era solamente una ragazzina, quando decise di sfidare tutto e tutti, pur di vivere il suo amore con quello che diventò suo marito a soli 20 anni. Ma avete visto Gemma Galgani, da giovane, vestita da sposa? Un vero incanto.

Gemma Galgani è una delle star indiscusse del trono over di Uomini e Donne di Maria De Filippi. Da anni è presente nel programma, alla ricerca del vero amore.

A soli 20 anni convolò a nozze con il ragazzo che amava, ma la storia non ebbe un lieto fine.

La donna, però, ha condiviso una foto su Instagram, che la ritrae – al tempo – vestita da sposa, con capelli neri, che le incorniciavano il volto, prima che optasse per il biondo platino.

Gemma Galgani vestita da sposa

Gemma si sposò – con quello che è il suo ex marito – quando lei aveva solamente 20 anni.

Un matrimonio osteggiato dalla famiglia di lei che non voleva farla sposare con il ragazzo, di un anno più giovane di lei.

Ciononostante, dopo la classica scappatella da innamorati, i due riuscirono a convincere le rispettive famiglie e riuscirono a convolare a nozze.

Ecco la foto dell’evento:

In un’intervista al magazine di UeD, la Galgani ha dichiarato quanto segue:

“Eravamo giovani, lui anche più di me, siamo quasi scappati di casa per vivere il nostro amore, che i nostri genitori non assecondavano“.

E aggiunge:

“Prima che ci ‘perdonassero’ abbiamo vissuto alcuni giorni in macchina, a Moneglia, adottando persino un gattino abbandonato”.

Infine:

“Dopo essere stati perdonati, vivemmo un po’ nell’orbita della sua famiglia, ma mi andavano stretti: troppa agiatezza e un perbenismo che mi voleva non lavoratrice. Non volevo una gabbia dorata”, spiega Gemma.

Gemma Galgani, una donna indipendente

Gemma, dunque, non voleva vivere all’ombra dell’agiatezza della famiglia del marito, pertanto, torno a Torino e iniziò a lavorare, per mantenere la sua indipendenza.

“Ho sposato un ragazzo di una famiglia benestante, avevo la fortuna di potermi dedicare totalmente a lui, a noi, perché all’epoca non avevo necessità di lavorare”.

Ciò nonostante Gemma non ha voluto rinunciare alla sua libertà e decise di lasciare il marito per vivere pienamente la sua vita.

Col tempo il suo look è un po’ cambiato: Gemma si è fatta bionda.

E’ sempre stata appassionata di moda e vestirsi bene le è sempre piaciuto. Basta vedere alcune foto da giovane:sembra una modella!

Anche se ovviamente il cambiamento c’è non si può dire che oggi Gemma non abbia più il fascino che aveva in gioventù.