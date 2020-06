I fan di Gemma e Sirius si sono scomodati e, con reazioni forti, hanno inveito contro la coppia. Le ultime foto postate sul profilo Instagram di Nicola Vivarelli sono state giudicate urticanti.

Non c’è nulla da fare, il destino di Gemma e Sirius sembra sempre più segnato. Sui social fioccano critiche, insulti e disapprovazione. “È mezzo nudo”, esclamano i followers dopo aver visto i pettorali nudi e l’addome scolpito di Nicola Vivarelli, affascinante toyboy della dama piemontese.

Le foto sono, al di là di come la si pensi, artistiche. Perché in effetti il corteggiatore di Gemma, dopo aver ottenuto la spunta blu su Instagram, ha festeggiato concedendosi un vero e proprio shooting fotografico degno di un attore hollywoodiano.

Gemma e Sirius, i fan della coppia si scagliano contro le “nudità esposte”

Forte di questo traguardo positivo e abbagliato dalla celebrità, Nicola Vivarelli si è lasciato immortalare come un Bronzo di Riace, optando per delle pose audaci e provocatorie. Un eccesso di esibizionismo, secondo l’opinione dei fan.

Il toyboy di Gemma Galgani, che è nel pieno della popolarità, sembra non aver alcuna intenzione di sopprimere il proprio narcisismo. Il popolo di Instagram questo lo ha intuito e, per tutta risposta, ha disapprovato gli scatti.

Nonostante il boom di like e condivisioni, i suoi 96 mila followers hanno giudicato urticanti le foto postate dal ventiseienne toscano. Qualcuno ha avuto l’ardire di puntare il dito contro il marinaio e sminuire l’ombrosa relazione che lo lega alla dama del Trono over.

Nel frattempo i rumors si sovrappongono: Gemma e Sirius sanno cosa faranno? Per il momento i due pseudo-innamorati non si pronunciano e non si espongono. Voci sempre più insistenti parlano di una vera e propria incursione a Temptation island 2020, ma sono in pochi a crederci.

C’è o non c’è chimica tra Gemma e Nicola? Lui vorrebbe entrare a far parte dello sfavillante mondo della spettacolo, lei cerca disperatamente l’amore. Fate uno più uno.