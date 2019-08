Gemelle Kessler ‘Sepolte in un’urna comune’: le sorelle insieme anche dopo la morte, l’estremo desiderio

Le Gemelle Kessler sono una vera istituzione nel mondo dello spettacolo. Tutte le showgirl si sono ispirate a loro. Anche dopo la morte saranno unite

Sono emerse le disposizioni lasciate dalle gemelle Kessler riguardo la loro morte: saranno in un’unica urna, ecco il motivo della scelta…

Il testamento delle gemelle Kessler

Un legame destinato a non finire, infatti le gemelle Kessler hanno lasciato disposizioni affinchè dopo la loro morte le loro ceneri vengano messe insieme in un’unica urna.

Le Kessler, Alice ed Ellen, nate il 20 Agosto del 1936, sono un duo artistico, divenute note in Italia a partire dagli inizi degli anni ’60 grazie sopratutto alla loro partecipazione al programma televisivo Giardino d’Inverno.

Nel 1986, tornano in Germania e si stabiliscono a Monaco di Bavier, ma i ritorni in Italia non mancano. Nell’Ottobre 2011 dopo trent’anni di assenza dal palcoscenico, le Gemelle Kessler tornano in scena nei teatri italiani come protagoniste del musical Dr. Jekyll e Mr. Hyde.

Ad oggi, ad 82 anni, sono emerse le decisioni prese dalle gemelle riguardo il loro testamento e le loro ultime volontà. Le Kessler molto unite, vogliono che anche dopo la morte sarà così, scegliendo di riunire le ceneri in un’unica urna.

Alice ed Ellen: ”Saremo unite anche dopo la morte”

Ma non finisce qui! Infatti le sorelle Kessler oltre a voler unire le loro ceneri, vorrebbero aggiungere anche i resti della madre.

“io ed ellen vogliamo che le nostre ceneri vengano mischiate un giorno con quelle di nostra madre e possano essere conservate tutte e tre insieme”

Questo quanto rivelato da Alice, al quotidiano Bild. Ecco le disposizioni del testamento delle gemelle, unite in questo modo per sempre.

una delle sorelle continua l’intervista, dicendo ironicamente:

“L’urna comune fa risparmiare spazio. al giorno d’oggi si dovrebbe risparmiare spazio ovunque, anche al cimitero”.

Conclude con queste parole Alice Kessler, rivelando quali sono le loro intenzioni per il futuro.