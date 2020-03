Gazzelle, chi è il cantante italiano? Vero nome, carriera e musica

Chi è Gazzelle, il celebre cantante indie romano, che ha aderito alla raccolta fondi in favore della Protezione Civile italiana per l’emergenza causata dal Coronavirus

Scopriamo tutti i segreti di Gazzelle, dall’infanzia agli esordi nel mondo della musica, dal successo nel mondo indie fino ad arrivare alla sua vita privata.

Chi è Gazzelle

Gazzelle, pseudonimo di Flavio Bruno Pardini, nasce a Roma il 7 dicembre del 1989, sotto il segno zodiacale del Sagittario. Il suo primo approccio alla musica arriva a 22 anni, quando si appassiona alla chitarra.

Nel 2016 pubblica il singolo Quella te, attirando le attenzioni della critica e degli esperti dell’ambiente indie, brano che anticipa la pubblicazione del suo primo album, Superbattito, uscito nel 2017 per la Maciste Dischi. Il disco ottiene un buon successo!

Nel 2018 partecipa al tradizionale Concertone del Primo Maggio, riscuotendo grandi consensi, mentre nel novembre dello stesso anno lancia il suo secondo album, Punk, anticipato da singoli come Tutta la vita e Sopra.

Il 26 aprile 2019 esce l’album Faber nostrum, disco tributo a Fabrizio De André in cui vari artisti reinterpretano un brano del cantautore genovese. Gazzelle partecipa al progetto realizzando la cover di Sally.

Nel marzo del 2020 partecipa a un evento organizzato dai più grandi nomi del panorama musicale italiano, “Musica che unisce”. Un evento in programma martedì, 31 marzo 2020 dalle ore 20.35, che coinvolge gli stati generali della musica italiana per raccogliere fondi a favore della Protezione Civile, in prima linea per far fronte all’emergenza sanitaria.

Vita privata e curiosità

Non si hanno molte informazioni riguardanti la vita privata di Gazzelle, vista l’estrema riservatezza del cantante.

Molti si chiedono se l’artista indie abbia una fidanzata, considerato che nei suoi testi parli spesso e volentieri d’amore e di relazioni finite male. Il cantante, nonostante nomini diverse ragazze, sembra proprio che non abbia alcuna relazione in corso.

Anche sui social non compare mai con nessuna ragazza in particolare, dunque sembrerebbe essere single.