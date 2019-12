Gravissimo lutto per Game of Thrones: la celebre serie dice addio ad uno dei protagonisti

Gravissimo lutto per Game of Thrones: la celebre serie dice addio ad...

Grave lutto per Game of Thrones, lo straziante addio a Andrew Dunbar: “mancherà a tutta la famiglia del Trono di Spade”

Un giorno particolarmente triste per i numerosi fan della celeberrima serie tv di di Game Of Thrones, la cui ultime stagione è andata in onda su Sky lo scorso Aprile. Secondo quanto riportato da diversi quotidiani britannici è venuto a mancare la controfigura di Alfie Allen che nello show ha interpretato il mitico Theon Grevjoy : ecco cosa è successo al giovane attore.

Game of Thrones, addio a Andrew Dunbar

Una notizia che ha sconvolto i numerosi fan della serie televisiva Game Of Thrones. L’attesissima ultima stagione è andata in onda lo scorso aprile e ha diviso i fan per quanto concerne il finale. Ad ogni modo, nelle ultime ore è giunta una notizia che riguarda un attore che ha preso parte del cast. In questi giorni è venuto a mancare all’età di 30 anni, Andrew Dunbar ovvero la controfigura di Theon Grevjoy. Era molto conosciuto in quanto ha preso parte anche alla serie tv Arrow, Line of Duty e diversi film horror. Oltre la recitazione, la sua grande passione era la musica: era un noto dj.

Non sono ancora note le cause della sua morte, ma il giovane attore canadese è stato trovato privo di vita nel suo appartamento. Numerosi i messaggi di addio per lui tra questi anche da parte del team di GoT.

Il messaggio di cordoglio sui social

La capo truccatrice della serie televisiva, Pamela Smyth, ha voluto dedicare un messaggio di addio ad Andrew Dunbar.

“Era una persona molto educata, professionale e sorridente. Un’anima bella che mancherà a tutta la famiglia del Trono di Spade”.

I funerali sono previsti Lunedì 30 dicembre nella chiesa presbiteriana di Ballywillian, nella cittadina di Portrush.