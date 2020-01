In una galleria a Bergamo si è sfiorata la tragedia con i calcinacci che sono caduti e hanno colpito un’auto

Si è sfiorata una tragedia all’interno della galleria a Bergamo, dove dei calcinacci hanno colpito un’auto che transitava in quel momento.

Calcinacci caduti dalla galleria tra Valle di Scalve e Brescia

Si tratta della prima galleria che gli automobilisti incontrano per raggiungere la Valle Camonica dalla Valle di Scalve, unendo le province di Bergamo e Brescia.

La caduta dei calcinacci è stata registrata nella mattinata di ieri e solo ora si è diffusa la notizia. Infatti, la tragedia è stata sfiorata considerando che una delle auto in transito sia stata colpita violentemente mentre altre due sono riuscite ad evitare i calcinacci per pochi secondi.

Nell’auto colpita sono scoppiati gli airbag ma nessuno dei passeggeri è rimasto ferito. Il Sindaco di Vilminore Piero Orrù ha evidenziato:

“nonostante la galleria non goda di ottima salute dal punto di vista manutentivo, attualmente la situazione dovrebbe essere sotto controllo”

Ha spiegato il Sindaco comunicando che domani, 13 gennaio, sono state concordate delle verifiche al fine di poter definire tutti gli interventi che sono necessari effettuare in questo tratto di strada.

Come riporta anche il TgCom, il Sindaco si è espresso in merito a quanto accaduto definendo che in sede di Bilancio:

“abbiamo presentato per la provincia di bergamo numerosi emendamenti, anche su questo tratto più volte soggetto a dissesto idrogeologico”

Il Consigliere Regionale Paolo Franco ha messo in luce il fatto che questo sia un territorio molto fragile:

“È necessario garantire la messa in sicurezza dei collegamenti infrastrutturali”

Proprio al fine che una cosa del genere non capiti più.