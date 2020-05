Gaia Gozzi, chi sono i genitori della cantante? Tutte le curiosità!

Scopriamo insieme tutti i segreti relativi ai genitori di Gaia Gozzi, cantante che tra poco inizierà una nuova avventura nel programma di Canale 5 Amici Speciali.

50 anni, madre di tre figlie, tra cui Gaia, è un’ex ballerina di danza classica e contemporanea e per anni ha svolto l’attività professionale di pubblicitaria. Grande appassionata di musica, ha trasmesso quest’amore alla figlia che il pubblico ha avuto modo di conoscere durante Amici 19.

I fan della cantante hanno potuto incontrare anche la madre di Gaia, che si è manifestata nel corso di una delle serate del talent show, per fare una sorpresa alla figlia.

In quel frangente, tra le lacrime trattenute a stento, la signora Luciana ha detto sulla figlia:

Il padre di Gaia, Cristiano Gozzi, è un dirigente d’azienda e ha fondato assieme a suo fratello un marchio di biciclette old style prodotte in Italia che si chiama “Abici”.

Il papà della giovane è sempre stato molto vicino alla figlia, nonostante ad Amici il pubblico non abbia avuto modo di conoscerlo.

Da quello che emerge, pare che i genitori della cantante siano separati e che il padre viva in Italia, mentre la madre in Brasile. Nel corso di una recente intervista, la giovane ha raccontato che il padre sia fiero di lei.

Nonostante ciò

“Io non ho mai voluto far pensare la mia decisione di far musica ai miei genitori. A 18 anni sono andata via.”