Chi è Gabry Ponte, il celebre simbolo della musica elettronica e da discoteca italiana, tra i giudici della 19esima edizione del talent di Amici di Maria De Filippi

Scopriamo tutti i segreti di Gabry Ponte, dagli inizi della carriera da deejay, fino ai successi con gli Eiffel 65, dall’esperienza ad Amici nel 2013 al ritorno nel 2020 in qualità di giudice.

Chi è Gabry Ponte

Nasce a Torino il 20 aprile del 1973 sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Appassionato di musica, esordisce nella BlissCo in qualità di deejay nel 1993.

Sul finire degli anni Novanta inizia una collaborazione con Maurizio Lobina e Jeffrey Jey, che porta alla nascita degli Eiffel 65. Nel 1999 esce il loro più grande successo, il tormentone Blue (Da ba dee). Gli Eiffel ottengono anche una nomination ai Grammy come Miglior artisti dance dell’anno.

Per quanto riguarda la carriera da solista, Ponte ottiene un grandissimo successo nel 2002 con il remix di Geordie. Nel 2003 partecipa a Sanremo con il brano Quelli che non hanno età.

In seguito esce il singolo di grandissimo successo, Figli di Pitagora, che lo vede collaborare per la prima volta con Little Tony.

Oggi continua a essere un simbolo della musica elettronica e da discoteca in Italia. Di recente ha lanciato il singolo “Il calabrone” in collaborazione con Edoardo Bennato e Thomas Bocchimpani.

Nel 2020 veste di panni di giudice ad Amici 19, ritornando nel talent show a cui era approdato nel 2013.

Fidanzata, figli e vita privata

Non si hanno molte notizie sulla vita privata di Gabry Ponte. Nonostante si tratti di un personaggio molto noto, è sempre stato molto riservato riguardo il suo intimo.

Non si sa neppure se il mixer e dj sia sposato e abbia dei figli. Soprattutto riguardo la sua vita sentimentale, raramente sono trapelati dettagli che potessero servire ai fan per avere un quadro più chiaro della vita di Ponte.