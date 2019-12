Gabriel Garko con la fede al dito cena con i suoceri: la ‘conferma’ della relazione con Gabriele Rossi

Gabriel Garko, il bravissimo attore stupisce i fan. Il giovane indossa la fede e va a cena con i genitori di Gabriele Rossi

È uno degli attori più amati e apprezzati d’Italia, parliamo proprio di Gabriel Garko. Il giovane attore infatti ha stupito i suoi fan indossando una bellissima fede. Ma Gabriel come in molti sanno non è sposato, ma allora cos’è quell’anello al suo dito?

Gabriel Garko a cena con i genitori di Gabriele Rossi

È ancora un mistero quelle che vede coinvolto l’attore Gabriel Garko e al giovane Gabriele Rossi. Tanti sono stati i gossip in cui molti hanno insinuato che tra i due ci fosse un rapporto che andasse al di la di una semplice amicizia,eppure Gabriel non si è mai esposto.

L’attore infatti non ha mai confermato questo matrimonio tra i due anche se sono molte le indiscrezioni sul loro presunto rapporto. Il giovane però ha lasciato i fan senza parole dopo una foto postata sui social, in cui indossa la fede matrimoniale e addirittura si accinge ad andare a cena con i genitore del giovane Gabriele Rossi.

Garko cena con i suoceri e amici?

L’attore infatti nella foto postata sui social racconta la splendida serata con i genitori di Gabriele Rossi. I giovane nelle immagini entrano nel ristorante in cui sono proprietari i genitori di Rossi. Una serata molto bella quella per Gabriel e per alcuni amici presenti alla serata.

Ma tutto sembra essere perfetto, quello che però che non quadra è la fede al dito. Gabriel continua a smentire le voci sulla relazione con Gabriele Rossi, come ha anche sottolineato a Live-Non è la D’Urso. Ma allora perché indossa quell’anello? Cosa vuole nascondere Gabriel?