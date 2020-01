Funerali Soleimani, folla di persone tra lacrime e slogan contro gli Usa. Trump: “Se ci attaccate, grave rappresaglia”

I funerali di Soleimani hanno raccolto tantissime persone tra pianti e slogan contro gli Stati Uniti. Nel mentre Donald Trump chiarisce alcuni punti strategici per il futuro

I funerali di Soleimani hanno portato a Teheran milioni di persone al fine di assistere alla cerimonia funebre in suo onore. La folla chiede vendetta per quanto accaduto ma Donal Trump chiarisce alcuni aspetti.

La cerimonia funebre a Teheran

Teheran è gremita di persone che sono arrivate da ogni parte, al fine di dare l’ultimo saluto al generale ucciso durante il blitz aereo degli Stati Uniti durante la giornata di venerdì.

Tra la folla si notano le immagini del generale sventolate in aria e si sentono cori contro Israele, la Gran Bretagna e soprattutto gli Stati Uniti.

Lacrime e disperazione per questo lutto improvviso che ha colpito la popolazione: per loro un eroe e proprio il leader supremo dell’Iran ha pregato sui resti del generale.

La tensione tra Teheran e Washington sono palpabili e il mondo ora teme che stia per accadere qualcosa di terribile.

Le cinque salme sono arrivate oggi all’alba, poi si è dato inizio alla preghiera e alla processione che arriverà a Qom per la cerimonia funebre. Il generale verrrà poi seppellito in terra natale ovvero Keman nella giornata di domani.

Le parole di Donald Trump

Donald Trump ribadisce che in caso di attacco la rappresaglia sarà gravissima. Come evidenza SkyTg24, il premier Netanyahu ha richiesto un Consiglio di difesa d’emergenza per capire quali conseguenze questo raid possa aver creato.

Intanto continuano i controlli ai confini e la vita negli insediamenti civili sembra che la vita scorra in maniera normale. Nelle prossime ore ci saranno nuovi aggiornamenti su questa tensione.