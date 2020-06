Frozen II, tutti i segreti del film destinato a diventare un classico Disney

Frozen II è il film Disney che ha appassionato bambini ma anche adulti di tutto il pianeta. Ma come è nato? Ecco tutti i segreti.

Frozen II viene spiegato da una docuserie in onda sul canale digitale a pagamento Disney+.

Un film con incassi da record

Frozen è il film animato della Disney campione di incassi. Certamente si inscriverà tra i grandi classici della casa di produzione grazie al trionfo della critica e ai due premi Oscar. Un vero e proprio fenomeno mondiale che non ha avuto precedenti di sorta.

Generalmente, i sequel non hanno tanto successo, eppure Frozen II è stato all’altezza. Frozen II il segreto di Arendelle è stato campione di incassi ma non ha ricevuto ancora premi della critica.

Resta comunque un cartone dietro il quale c’è stata una lavorazione importante ed impegnativa, per uno staff composto da tantissime persone. Non solo disegnatori e sceneggiatori ma anche musicisti e modelli in carne ed ossa.

Come è stato creato Frozen II

Quando si lavora ad un film animato sono necessarie, proprio come un film con attori, le riunioni tra registi, sceneggiatori e compositori nel corso delle quali si potranno stilare le linee guida della storia. Le scene vengono esaminate punto per punto e prendono vita grazie agli animatori. A lavoro ci sono anche i paesaggisti, i costumisti e coloro che danno vita digitalmente ai personaggi.

Spesso le scene vengono create a partire dalla musica. Ecco perché la colonna sonora con la sua musica, ricopre un ruolo fondamentale. Kristen Anderson-Lopez e Robert Lopez, compositori e parolieri sia del primo che del secondo film, hanno un ruolo fondamentale durante le riunioni con sceneggiatori e registi.

Anche i doppiatori hanno un ruolo importante nella riuscita del film. Chi presta la voce ai personaggi deve recitare seguendo gli storyboard oppure bozze di essi.

Tutti i segreti di Frozen II – Il segreto di Arendelle, verranno svelati nella docuserie in onda a partire da domani, 25 giugno, su Disney +.