Friends, che fine hanno fatto gli amati protagonisti della serie?

Il successo di Friends

Friends è una delle sitcom più apprezzate del panorama telefilmico mondiale. Secondo molti, sarebbe stata proprio questa serie a definire connotati e limiti dei telefilm del genere comedy.

Friends, in effetti, è capostipite di un genere che concilia il sano divertimento ai valori come l’amore, la famiglia e l’amicizia. Proprio su modello di questo celebre telefilm sarebbero stati realizzati prodotti più recenti come Scrubs, The Big Bang theory e How I met your mother.

Iconici anche gli attori protagonisti della serie tv in questione, che hanno accompagnato nella crescita intere generazioni. A tal proposito vediamo insieme che fine hanno fatto!

Rachel – Jennifer Aniston

L’amatissima interprete del personaggio di Rachel, dopo la partecipazione alla serie tv è diventata una delle più quotate attrici di Hollywood. Ha preso parte perlopiù a commedie romantiche e divertenti, come Come ammazzare il capo, Come ti spacco la famiglia, Mia moglie per finta.

dopo quasi tre anni di relazione, il 29 luglio 2000 sposa l’attore Brad Pitt, da cui divorzia nel 2005. Nel 2011 si fidanza con l’attore Justin Theroux, che sposa 2015 e da cui si separa nel 2018.

Ross – David Schwimmer

L’interprete di Ross ha proseguito la sua carriera a teatro, debuttando nel 2005 a Londra con “Some Girl(s)” di Neil LaBute e nel 2006 a Broadway con “The Caine Mutiny Court-Martial”. Ha fatto parte dei cast dei film intitolati Sei giorni, sette notti, L’allievo, Hotel e della serie tv American Crime Story.

Nei primi anni 2000 ha delle relazioni con la cantante Natalie Imbruglia e con le attrici Mili Avital e Rochelle Ovitt. Nel 2007 inizia una relazione con la fotografa britannica Zoe Buckman, che sposa nel 2010. Nel 2011 nasce la loro figlia Cleo, dopo di che si separano nel 2017.

Monica – Courtney Cox

L’interprete di Monica, dopo il successo ottenuto con “Friends”, apre una sua casa di produzione assieme all’ex marito David Arquette. È stata la protagonista della serie tv “Cougar Town” per la quale ha ottenuto una candidatura ai Golden Globe come migliore attrice protagonista nel 2009.

Nel 1999 sposa l’attore David Arquette, conosciuto sul set di Scream del 1996. I due hanno avuto una figlia, Coco, nata nel 2004. Nel 2010 la coppia si separa, mentre soltanto nel 2013 viene ufficializzato il divorzio.

Phoebe – Lisa Kudrow

L’attrice che interpreta Phoebe ha recitato in molte serie televisive e ha preso parte a numerosi cameo, come quello in “Cougar Town”. Nel 1997 recita in “Romy e Michelle”, mentre nel 1998 vince il New York Film Critics Awards per il ruolo di Lucia DeLury in “L’esatto contrario del sesso” di Don Roos.

Nel 1995 sposa il pubblicista francese Michel Stern, dal quale ha un figlio, Julian Murray, nato nel 1998.

Joey – Matt LeBlanc

L’interprete di Joey è stato protagonista di uno spin-off interamente focalizzato sul suo personaggio. Nel 2011 interpreta se stesso in “Episodes”, ottenendo un Golden Globe.

LeBlanc è stato sposato con Melissa McKnight, da cui nel 2004 ha avuto una figlia, Marina Pearl. la coppia si è separata nel 2006. In seguito, l’attore ha avuto una relazione con la co-protagonista di Joey, Andrea Anders, conclusasi nel gennaio 2015.

Chandler – Matthew Perry

L’attore che in “Friends” interpreta Chandler, ha partecipato a serie televisive come “The Good WIfe” e “The Odd Couple”. Nella sua ex casa di Malibu ha aperto un rifugio, chiamato Perry House, indirizzato alle persone che combattono contro le dipendenze da sostanze stupefacenti.

L’attore ha frequentato in passato l’attrice Lauren Graham. Nel 1996 ha una relazione con l’attrice Julia Roberts, mentre dal 2006 al 2012 con l’attrice Lizzy Caplan.