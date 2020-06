Freema Agyeman, chi è Helen Sharpe di New Amsterdam?

Chi è Freema Agyeman, uno dei volti principali del medical drama di Canale 5, New Amsterdam, dove interpreta la dottoressa Helen Sharpe

Scopriamo insieme tutti i segreti di Freema Agyeman, dall’infanzia al successo nel mondo dello spettacolo!

Chi è Freema Agyeman

Nasce a Londra, il 20 marzo del 1979, sotto il segno zodiacale dei Pesci. Appassionata di recitazione sin da piccola, prende lezioni per migliorare la sua preparazione. Successivamente, studia Arti dello spettacolo e del teatro presso la Middlesex University. Nel 2000 consegue la laurea.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo avviene nel 2003 in un episodio della serie tv Crossroads. In seguito, recita per ben quattro anni nell’iconica serie tv Doctor Who, dove veste i panni di Martha Jones e ottiene una grande notorietà.

L’attrice recita anche nello spin-off The Carries Diaries, in Sense8 e naturalmente in New Amsterdam, il medical drama attualmente in onda su Canale 5.

Vita privata e curiosità

Molti fan di New Amsterdam credevano che tra la Agyeman e la co-star Ryan Eggold ci fosse del tenero. In realtà, pare che tra i due non vi sia nulla se non amicizia.

Alcuni siti italiani riportano che l’attrice sarebbe sposata con l’attore Noel Clarke. In realtà, i due sono sempre stati soltanto amici: sono i loro personaggi, Martha Jones e Mickey Smith a essersi sposati nella finzione della serie tv di Doctor Who. L’attore risulta sposato con Iris Da-Silva, dalla quale ha avuto tre bambini.

In passato, invece, la Agyeman ha avuto un flirt con Luke Roberts, attore in Pirati dei Caraibi – Oltre i confini del mare, diretto da Rob Marshall nel 2011, 300 – L’alba di un impero, per la regia di Noam Murro nel 2014 e nell’episodio 6×03 de Il Trono di Spade nel 2016. I due erano usciti allo scoperto proprio quando Roberts l’aveva portata con sé nei luoghi delle riprese del celebre telefilm.

Attualmente, l’attrice risulta essere single.