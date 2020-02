Frecciarossa, treno deragliato a Lodi: due morti e 30 feriti gravi

Ci sono un morto e 30 feriti gravi dopo il deragliamento del Frecciarossa a Lodi di questa mattina. Ecco i primi aggiornamenti

Il Frecciarossa è deragliato a Lodi ed ha provocato due morti e 30 feriti gravi. Che cosa è successo?

Aggiornamento 8.40

Secondo una prima ricostruzione, la motrice del treno è stata sviata dai binari per cause non chiare: la stessa è finita contro un carrello presente sul binario parallelo e poi si è andato a schiantare contro una palazzina delle ferrovie.

Per ora il traffico resta sospeso tra la linea di Milano e Bologna. Le squadre dei Vigili del Fuoco stanno arrivando sul posto da diverse città italiane.

Deragliato treno alta velocità a Lodi

Il treno è partito da Milano Centrale alle ore 5.10 con fermate previste a Reggio Emilia, Bologna, Firenze, Arezzo sino a Salerno con l’arrivo previsto alle ore 11.20.

Ma nei pressi della stazione della provincia di Lodi – Livranga – qualcosa è andato storto. Poco dopo la sua partenza da Milano il convoglio è deragliato a Casal Pusterlengo- secondo una primissima ricostruzione – e due vagoni che si sono ribaltati insieme alla motrice. Non sono ancora chiari i motivi di questo gravissimo incidente.

I Vigili del Fuoco sono al momento ancora a lavoro per estrarre tutti i passeggeri dalle lamiere. Il primo bilancio è di 30 feriti gravi i due macchinisti morti per l’impatto.

La Protezione Civile informa – come si evince dai vari media – un primo numero provvisorio di morti e feriti: ma il bilancio potrebbe variare nelle prossime ore.

Circolazione sospesa da Milano a Bologna

Come indicato dalla Polizia di Stato, la circolazione è per ora sospesa nella tratta di alta velocità che collega Milano a Bologna.

Ulteriori aggiornamenti nelle prossime ore.

In aggiornamento