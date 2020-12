Fratelli Caputo, Anticipazioni nuova serie tv: trama, cast, data inizio

In arrivo su Canale 5 una nuova serie televisiva: Fratelli Caputo. Tutte le anticipazioni: trama, cast, data di inizio e altre curiosità.

Approda su Canale 5 il 23 dicembre 2020 una nuova interessante serie Tv: Fratelli Caputo, con Nino Frassica e Cesare Bocci.

Una serie televisiva divertente e interessante, Fratelli Caputo vi stupirà in sole 4 puntate: scopriamo di cosa parla la trama, chi sono gli attori e quando inizierà.

Fratelli Caputo, Anticipazioni: trama, cast e inizio

La nuova serie Tv con Nino Frassica e Cesare Bocci sarà trasmessa su Canale 5 per la prima volta il 23 dicembre 2020. La mini serie è composta da 4 puntate e racconta il rapporto controverso di due fratellastri che vogliono diventare sindaco di un paesino, fittizio, della Sicilia. La piccola città di Roccatella in Sicilia, cittadini fittizia, è l’ambientazione della trama dove tutto si svolge ma in realtà le riprese sono state girate in Puglia.

La fiction è prodotta con Apulia FilmCommision da Ciao Ragazzi!, è insito l’essenziale contributo di Claudia Mori.

La trama si snoda nel rapporto fraterno tra Nino e Alberto, due fratellastri mai incontrati prima d’ora. I due protagonisti non si sono mai visti prima di aver compiuto 50 anni, entrambi sono figli del sindaco di Roccatella: Calogero Caputo era sposato con Agata (madre di nino) ma quando si spostò a Milano per motivazioni lavorative si innamorò di Franca (madre di Alberto) e i due ebbero un figlio. Quando nacque Alberto, Calogero abbandonò la sua famiglia in Sicilia. I due fratellastri si contenderanno il ruolo in politica di sindaco della cittadina di Roccatella.

Nel cast di attori che recitano nella serie tv, si legge su Fanpage.it, ci sono nomi famosi come Nino Frassica nei panni di Nino Caputo e Cesare Bocci che interpreta Alberto Caputo.

La serie tv Fratelli Caputo andrà in onda dal 23 dicembre 2020 ogni mercoledì per 4 settimane, i telespettatori potranno vedere gli episodi in diretta su Canale 5 alle 21.20 oppure sfruttare il servizio di streaming On-Demand di MediasetPlay.

Prima puntata 23 dicembre 2020

La prima puntata di Fratelli Caputo si aprirà con la sfida tra Nino e Alberto, due fratellastri che non si conoscono ma che concorrono per accaparrarsi il ruolo di sindaco di Roccatella.

La madre di Nino, Agata, è ancora offesa e rancorosa verso il marito perché li ha abbandonati anni fa per rifarsi una vita a Milano. La donna colma di rancore cerca di convincere Nino che Alberto è il nemico, e deve essere battuto nella corsa al ruolo di sindaco.

Non perdetevi la prima puntata di Fratelli Caputo, una serie tv che vi stupirà dal 23 dicembre 2020 su Canale 5 in prima serata.