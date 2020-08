Francia, incendio in Costa Azzurra: 2.500 persone evacuate

Spaventoso incendio nella notte in Costa Azzurra, Francia. Quasi 3mila le persone evacuate. Si tratta, perlopiù, di turisti che stavano trascorrendo le vacanze nei campeggi del litorale.

L’incendio scoppiato in Francia ha devastato oltre 1.000 ettari di terreno e i vigili del fuoco sono ancora al lavoro per spegnere le fiamme. Sono circa 1.800 i pompieri impegnati nella zona di Martigues, a ovest di Marsiglia.

Incendio in Costa Azzurra

Al momento non sembra ci siano feriti gravi, ma la situazione è tutt’altro che sotto controllo. A fine mattinata, con l’affievolirsi del vento che non sta aiutando i pompieri, le fiamme potrebbero essere domate del tutto.

La zona colpita dall’incendio è quella di Martigues, a ovest di Marsiglia. Ancora nulla si sa sull’origine dell’incendio, né se si tratti di dolo o se sia stato il forte caldo la causa delle fiamme.

I vigili del fuoco sono al lavoro per scoprire l’origine dell’incendio.