Ragazza balla in discoteca con amici: assalita da dolori fortissimi. Poco dopo accade un lieto evento in pista sotto gli occhi di tutti.

La storia della 19enne che accusato un malore in discoteca ha commosso la Francia per il lieto evento accaduto sul finale.

Ecco cosa è successo quella sera.

Una classica serata di divertimento

La giovane ragazza di soli 19 anni era in discoteca con amici e amiche per trascorrere una serata spensierata all’insegna del divertimento.

Musica ad alto volume, risate, balli e alcool per tutta la sera erano gli ingredienti per renderla memorabile. La giovane era spensierata e divertita mentre si scatenava in pista quando dei dolori l’hanno pervasa.

Forti dolori lancinanti alla pancia hanno improvvisamente rovinato la splendida serata che stava vivendo costringendola a correre alla toilette delle signore.

In bagno era in preda al panico, i dolori erano sempre più forti e non sapeva come farli passare. La ragazza era incinta e infatti non aveva bevuto nulla se non acqua gasata per tutta la sera.

Dolori lancinanti e poi il lieto evento

Una giovane ragazza che stava per diventare mamma aveva voluto divertirsi in spensieratezza con gli amici prima di partorire ma non avrebbe mai immaginato di avere le doglie proprio in discoteca.

Le si sono rotte le acqua e le doglie hanno iniziato ad affacciarsi con dolori insopportabili. Era troppo tardi per andare in ospedale, sentiva solo la necessità di sdraiarsi e accovacciarsi per favorire il parto.

Tornata velocemente in pista dai suoi amici in preda ai dolori ha chiesto aiuto ai responsabili del locale che si sono mostrati molto gentili e disponibili. In poco tempo hanno sgomberato la pista da ballo e l’hanno allestita come potevano come una sala parto per aiutarla a partorire il bambino proprio lì.

La ragazza dopo dolore, sudore e urla di gioia ha dato alla luce il suo piccolino sulla pista sotto gli occhi di tutti i presenti: nessuno si sarebbe mai aspettato di assistere ad un tale lieto evento.

I proprietari del locale hanno fatto un regalo di buon auspicio alla ragazza e il suo piccolino regalandogli 2 ingressi a vita nel locale gratis. Si legge su Velvet.Gossip che i due saranno per sempre i benvenuti.