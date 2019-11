Crollato un ponte a Tolosa, in Francia: un’auto ed un camion sono finiti nel fiume. Un 15enne ha perso la vita, diversi i feriti

Grave incidente a Tolosa, in Francia, dove un ponte è crollato: un morto.

Ponte crollato a Tolosa

È ancora tutto da accertare, ma sembrerebe che a provocare il crollo del ponte a nord di Tolosa, in Francia, sia stato il passaggio di un camion che superava il limite di volume consentito.

Dopo il transito del mezzo pesante, il ponte sarebbe crollato, finendo nelle acque del fiume Tarn. In seguito al crollo della struttura sarebbe finita nel fiume anche una vettura, a bordo della quale c’era un 15enne con i suoi genitori. Stando alle prime notizie trapelate, sembra che il ragazzo abbia perso la vita nel tragico incidente.

Altre 3 persone sono rimaste ferite, ma le loro condizioni non sembrerebbero preoccupanti.

Il passaggio del camion

A parlare di un crollo conseguente al transito di un mezzo pesante è il quotidiano locale La Depeche du Midi, che ha diramato la notizia di un camion sul ponte con volume superiore al limite consentito.

Il ponte sospeso sul fiume Tarn era lungo 150 metri e ampio 5 metri e collegava Mirepoix-sur-Tarn e Bessie’res, nella zona settentrionale di Tolosa.

Nell’incidente, avvenuto tra le 8 e le 8:30 di questa mattina, avrebbe perso la vita un 15enne, che era in auto con i suoi genitori. La vettura con a bordo la vittima è finita nel fiume Tarn. All’arrivo dei sommozzatori, per l’adolescente non c’era già più nulla da fare. Resterà da accertare se il 15enne sia morto per annegamento o per il violento impatto della vettura con l’acqua.

Oltre al ragazzo, sono rimaste ferite altre 3 persone, ma non sembra in maniera grave. Sul posto sono accorse squadre di sommozzatori e vigili del fuoco e sono ancora in corso le operazioni.