Francesco Venditti confessa: “Mia figlia innamorata di una sua amica”

Ecco cos’ha rivelato il noto attore riguardo la sua vita privata e in particolare sull’amatissima figlia Alice.

Francesco Venditti ha fatto una cocente confessione, davvero inaspettata, ai microfoni di Oggi è un altro giorno.

L’attore ha vuotato il sacco sulla sua vita privata e si è lasciato andare, in particolare, sui dettagli relativi alla vita della figlia Alice.

La ragazza, infatti, si sarebbe innamorata di una sua amica e avrebbe fatto coming out di recente in famiglia. Ecco com’è andata davvero.

La figlia di Francesco Venditti

Il figlio di Antonello Venditti e Simona Izzo, Francesco Venditti, si è raccontato nella trasmissione condotta da Serena Bortone, Oggi è un altro giorno.

In studio ha parlato in particolare della sua vita privata, della sua infanzia e del dolore per la separazione dei suoi genitori.

Ha rivelato di essere stato in terapia per affrontare varie problematiche e di essere oggi finalmente felice.

Oggi ha quattro figli, due nati quando aveva solamente 24 anni dalla relazione con Alexandra La Capria, e altri due frutto del suo secondo matrimonio con Cristina Congiunti.

Venditti si è particolarmente focalizzato sul racconto genitoriale e ha fatto una confessione inaspettata sulla figlia.

La confessione: “Mia figlia innamorata di una sua amica”

Ospite della trasmissione di Serena Bortone, Oggi è un altro giorno, il noto attore si è confessato riguardo la sua vita privata.

A proposito della figlia Alice, Venditti ha confessato:

“Lei era fidanzata con un ragazzo da 4 anni e io e Cristina avevamo capito che si stava innamorando di una sua amica.”

e poi ancora:

“Dopo qualche mese lei ci ha detto quello che provava, ma per noi non è stata affatto una sorpresa e oggi Serena, la sua compagna è parte della nostra famiglia. Credo che ormai l’amore sia amore”.

Non ci rimane che augurare tanta fortuna a Francesco Venditti e alla sua famiglia!