Chi è Francesco Panella, l’imprenditore romano, proprietario di un ristorante a New York e, assieme alla sua famiglia, di un altro nella capitale italiana di Roma

Scopriamo tutti i segreti di Francesco Panella, dalla passione ereditata dalla famiglia, al successo come imprenditore in America, dalla vita privata al programma tv Big Little Italy.

Chi è Francesco Panella

Originario di Roma, eredita la passione per la cucina dalla sua famiglia. Dal 1922, infatti, la famiglia Panella è inserita nell’ambito della ristorazione. I Panella sono i proprietari del ristorante L’Antica Pesa, che si trova proprio nella capitale italiana.

Nel 2012 il giovane decide di lasciare l’Italia e di volare oltreoceano, a New York, dove sceglie di aprire una propria attività di ristorazione. Si tratta di un’altra sede de L’Antica Pesa di Roma.

L’imprenditore è conosciuto nel mondo dello spettacolo per la partecipazione al programma intitolato “Big Little Italy”, in onda su Nove.

Nel corso del programma, l’imprenditore deve dimostrare se è possibile mangiare bene e italiano anche all’estero. Francesco visita numerosi ristoranti alla ricerca della perfezione.

Fino ad ora ha controllato molti ristoranti a New York, Boston, San Francisco, ma anche in Europa, andando a visitare Londra, Parigi e Siviglia. Il premio per i vincitori è Una card per mangiare per un anno in un ristorante a scelta.

Vita privata e curiosità

Non si conoscono molti dettagli della vita privata di Panella per via della sua estrema riservatezza.

Non è chiaro neanche se l’imprenditore abbia in atto una relazione sentimentale. Secondo alcune indiscrezioni sembrerebbe di no, per via della mancanza di tempo dovuta ai troppi impegni lavorativi.

Panella, però, trova sempre il tempo per divertirsi e coltivare le sua passioni. Di lui si sa abbia una Vespa, che adora e che varie volte abbia incontrato Papa Francesco: pare che la fede sia una parte molto importante della sua vita.