Gf Vip Francesco Oppini, la fidanzata morta in un incidente stradale: ‘Un dolore troppo forte’

Gf Vip Francesco Oppini, la fidanzata morta in un incidente stradale: ‘Un...

Grande Fratello Vip 5, il drammatico lutto che ha colpito Francesco Oppini: lo sfogo in diretta commuove il pubblico

Momento di forte commozione per Francesco Oppini che ha voluto condividere un momento particolarmente difficile della sua vita: la scomparsa della sua fidanzata in seguito ad un tragico incidente stradale.

Francesco Oppini, il drammatico racconto

Vivere con persone che conosci appena può indurre i concorrenti ad aprirsi e lasciarsi andare in confessioni inedite senza tener conto dell’occhio delle telecamere. E quello che è successo anche a Francesco Oppini che ha voluto condividere con il pubblico un momento particolarmente doloroso della sua vita. Nel corso dell’ultima puntata, il giovane ha parlato per la prima volta davanti alle telecamere del trauma vissuto all’età di 24 anni.

Il 38 enne, infatti, ha perso la sua ragazza in un tragico incidente stradale e ha voluto esternare le sue emozioni in merito a quel drammatico evento che ha cambiato per sempre la sua vita.

Momenti di commozione in studio

Perdere una persona cara lascia un vuoto che nemmeno il tempo può colmare. E quando i ricordi riaffiorano è difficile trattenere le lacrime. Durante l’ultima puntata del reality show, infatti, Francesco Oppini ha raccontato con dolore il momento in cui ha perso la sua fidanzata Luana e le ha dedicato delle parole che hanno inevitabilmente commosso il pubblico e gli altri coinquilini:

«(…) Un dolore troppo forte… Se sono quello che sono lo devo a lei. Nessuno mai nella vita mi ha insegnato a sorridere così. Luana era una ragazza fantastica faceva due lavori pur di aiutare la famiglia, che cercava di aiutare in ogni modo. In quel periodo la madre scoprì di avere un nodulo al seno e lei si faceva in quattro pur di riuscire ad accompagnarla a ogni visita»