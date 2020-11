Francesco Chiofalo, volto sfigurato per l’intervento: dopo il tumore ‘Una cosa piuttosto brutta’

L’ex concorrente di Temptation Island ha fatto un annuncio che ha preoccupato i suoi fan sui social. Un altro intervento delicato per Francesco Chiofalo.

Francesco Chiofalo ritorna a far parlare di se a seguito delle sue ultime stories pubblicate su Instagram. Dopo il tumore, un nuovo intervento ‘piuttosto invasivo’, scrive il persona trainer ai suoi fan.



Come accennato, il 31enne romano che circa un anno fa si è sottoposto ad un delicatissimo intervento per la rimozione di un tumore al cervello, ha annunciato ai suoi fan che presto dovrà sottoporsi ad un’altra operazione, anche questa molto delicata. Questa però a causa dei risultati negativi delle analisi e dei test è stata rimandata.

L’ex concorrente di Temptation Island, che scrive a chi lo segue direttamente dalla Turchia, luogo dell’intervento, ha allarmato i fan. Ma a quale intervento dovrà sottoporsi? Scopriamo maggiori dettagli sulla vicenda.

Francesco Chiofalo: ‘Non sto bene’

L’ex concorrente di Temptation Island, ha rivelato ai suoi fan, che per un pò di tempo probabilmente sarà assente dai social, in quanto dovrà sottoporsi ad un delicatissimo intervento estetico al volto.

Un’operazione che come preannunciato è stato rimandata in quanto l’esito dei test pre-operatori non hanno avuto esito positivo e dunque, racconta tra le sue Stories non sarebbe ‘stato in grado di superare l’operazione’:

‘l’intervento è piuttosto invasivo al volto e non mi hanno potuto operare oggi perché non sto bene’

ha scritto Lenticchio sul suo profilo Ig, aggiungendo che dati gli esiti dei test i medici hanno preferito aspettare che i valori rientrassero nella norma a seguito di una terapia farmacologica prima di procedere.

Il volto sfigurato dopo l’intervento: ecco di cosa si tratta

Da quanto si evince da diverse fonti e blog online, Francesco Chiofalo dovrebbe sottoporsi al trapianto della barba, anche se l’ex concorrente dell’Isola delle Tentazioni non ha rivelato sul suo profilo la vera entità dell’intervento.

L’unico dettaglio emerso è che per un pò il suo volto ne resterà sfigurato e che dunque molto probabilmente se ‘non si sentirà a suo agio’ col suo nuovo aspetto, sarà assente per pò sui social:

‘Non penso che mi farò vedere nelle storie con il volto sfigurato, perché sinceramente è una cosa piuttosto brutta, dopo questa operazione si sta male’

poi conclude rivelando che, la sua lontananza dai social sarà anche finalizzata ad evitare le polemiche o ad essere insultato dagli haters.