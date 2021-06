Francesco Chiofalo, nelle sue stories Instagram, si è scagliato contro il padre della sua ex fidanzata, Antonella Fiordelisi.

Il noto influencer ha deciso di rispondere alle continue frecciatine del suo ex suocero: scopriamo cosa ha detto.

Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Una delle coppie più seguite sul web, si è lasciata poche settimane fa.

I due hanno raccontato che l’amore è finito e non aveva più senso continuare.

Come tutti sapranno tra Francesco Chiofalo e il suo ex suocero, Stefano Fiordelisi non è mai corso buon sangue.

Nonostante, il personal trainer abbia fatto di tutto per farsi accettare, non c’è stato nulla da fare.

Malgrado Lenticchio e la nota influencer abbiano interrotto la relazione da qualche mese, il padre di lei continua a parlare di Francesco sui social.

Per questo Chiofalo ha deciso di sfogarsi e chiarire una volta per tutte, scopriamo cosa ha detto.

Francesco Chiofalo contro Stefano Fiordelisi

Alcuni fan hanno notato che Francesco ed Antonella non si seguono più sui social.

E’ stato proprio il personal trainer ha spiegare il perché.

Ha raccontato che la Fiordelisi lo ha bloccato, per un motivo ben preciso:

“Lei ha sempre permesso al padre di bullizzarmi anche pubblicamente e io non ho mai risposto a lui, quindi sono stato proprio bullizzato. Io glielo permettevo perché ero fidanzato con la figlia.”

Ma nonostante i due si siano detti per sempre addio, Stefano Fiordelisi continua a parlare di lui sui social.

Lenticchio ha aggiunto:

“Il padre ha fatto un’ennesima illazione pubblica contro di me, dandomi del pazzo che vaneggia sotto una pagina di gossip da un milione di follower.”

Il ragazzo ha voluto precisare che non ha mai replicato, ma i tempi sono cambiati, ha preso la situazione di petto e gli ha risposto con un “vaffa”.

Francesco se la prende anche con la sua ex, perché Antonella non ha mai chiesto a suo padre di smettere, anzi ha preferito bloccare il suo ex fidanzato:

“Questo mi fa capire che questa ragazza non ha un buon rapporto con il padre. Dove questo padre padrone comanda pure quando lui ha torto.”

Ha aggiunto:

“Antonella pensa sia lecito che il papà mi bullizza pubblicamente. Io con queste persone non ci voglio avere niente più a che fare.”

Il padre di Antonella Fiordelisi, risponderà nuovamente a queste accuse? lo scopriremo presto.

