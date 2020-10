Mara Venier e Francesca Manzini hanno litigato. Come mai le due sono arrivate al diverbio? Scopriamo insieme tutti i dettagli dell’increscioso retroscena.

In passato, Mara Venier e Francesca Manzini si sono scontrate, sul piano professionale. La conduttrice e la partecipante a Tale e Quale Show, infatti, hanno avuto un diverbio qualche tempo fa.

La “zia“, infatti, non apprezzava le imitazioni della donna, la quale non ha gradito il suo parere. In fondo, ci sono tanti fan che la sostengono e ne apprezzano gli show.

Ma perché le due si sono ritrovate ai ferri corti? Scopriamolo insieme.

Mara Venier e Francesca Manzini, la lite a RDS

I dissapori tra Mara Venier e Francesca Manzini sono iniziati quando l’imitatrice ha fatto uno scherzo alla famosa conduttrice nel programma Tutti pazzi per RDS.

In quell’occasione, finse di essere Maria De Filippi che, come sicuramente saprete, è una grande amica della conduttrice di Domenica In.

Mara si arrabbiò molto – in quella occasione – e, così, la Manzini cercò di avere un confronto con lei, durante una premiazione al Campidoglio, la la zia nazionale le rispose con un sonoro “no”.

Mara Venier e Francesca Manzini, riconciliazione fatta?

Anche se Mara Venier non si è voluta chiarire con l’imitatrice Francesca Manzini, dopo lo scherzo ricevuto durante il programma radiofonico di RDS, non è detto che ci sia dell’astio tra le due, anzi.

La stessa Mara apprezza la bravura dell’imitatrice, della quale ha detto: “L’unica certezza è che Francesca è un talento. A cui Antonio Ricci, da vero maestro, ha saputo dare la giusta luce”.



Una frase ricca di ammirazione che prescinde lo scherzo che la Manzini le ha fatto, segno del fatto che Mara va oltre gli intoppi professionali e riesce ad esprimere un parere su una persona, al di là del proprio trascorso con la stessa.