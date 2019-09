Francesca Manzini, chi è l’imitatrice concorrente di Amici Celebrities: malattia, vita privata e carriera

Chi è Francesca Manzini? Scopriamo tutto sulla simpatica concorrente di Amici Celebrities!

Francesca Manzini, talentuosa imitatrice, speaker radiofonica e anche attrice per il cinema, tra i concorrenti del talent show di canale 5 Amici Celebrities. Conosciamola meglio!

Chi è Francesca Manzini

Nasce il 10 agosto del 1990.

Sin da piccola si appassiona alle imitazioni, in particolare quelle di Belen Rodriguez, Chiara Ferragni e Sabrina Ferilli.

Inizia come un hobby a 15 anni, con la primissima imitazione di una cantante francese anni 70, Sylvie Vartan. I familiari di Francesca riconoscono il suo talento, ma sperano per lei un futuro diverso da quello che potrebbe garantirle il lavoro di imitatrice.

La Manzini però non demorde e avvia la sua carriera di imitatrice in numerosi villaggi turistici, senza frequentare mai corsi di recitazione o di dizione. In realtà, l’attrice romana è anche una mediatrice finanziaria!

Nel corso della sua carriera, lavora anche in radio, come speaker radiofonica per RDS. In questa fase lavorativa ha raccolto numerosi aneddoti memorabili. Uno di questi riguarda la sua performance nei panni di Simona Ventura, che è talmente realistica, da aver tratto in inganno anche Massimo Ferrero!

Francesca ha inoltre recitato nel film di Carlo Verdone del 2018, Benedetta follia.

Malattia e vita privata

La vita di Francesca non è stata sempre tutta rose e fiori.

Dai 18 anni, infatti, l’imitatrice romana ha sofferto di due gravi disturbi alimentari. A causa dell’anoressia, arrivò a pesare addirittura 47 chili, ma non si perse d’animo e riuscì a sconfiggere la malattia. Una volta guarita, dovette però lottare contro la bulimia.

Oggi fortunatamente Francesca sta bene e pare aver superato i suoi problemi alimentari.

La Manzini è una grande tifosa della Lazio. La passione calcistica per questa squadra le è stata trasmessa dal padre, manager sportivo e uno dei volti più celebri dietro le quinte del club.