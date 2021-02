A tre anni dalla drammatica scomparsa di Davide Astori, la sua ex compagna ritrova il sorriso. Ecco con chi è stata paparazzata Francesca Fioretti.

Francesca Fioretti è tra i volti noti dello spettacolo più seguiti dal pubblico italiano, nota principalmente per la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2009, ma anche e soprattutto per la sua relazione con Davide Astori, l’ex punta della Fiorentina scomparso tragicamente nel 2018.

Dopo tre lunghi anni, pare che la modella casertana abbia finalmente ritrovato la felicità accanto ad un altro uomo.

La notizia bomba è stata rivelata dal settimanale Chi, che ha diffuso altresì alcuni scatti dove la coppia si scambia dolcissime effusioni in pubblico.

Chi è l’uomo misterioso che ha conquistato il cuore di Francesca Fioretti? Scopriamolo insieme.

Un nuovo amore per l’Ex di Astori

E’ Aleksandar Kolarov, calciatore serbo e difensore dell’Inter, colui che ha fatto si che ritornasse il sorriso sul volto di Francesca Fioretti da lungo tempo segnato dal dolore per la perdita di Davide Astori, la cui morte è ancora sotto indagine.

I due sono stati pizzicati dal Settimanale diretto da Alfonso Signorini mentre si scambiano un bacio sulle labbra per dirsi ‘a presto’ dopo un lungo pomeriggio trascorso insieme tra le strade di Milano.

Il difensore dell’Inter e Francesca Fioretti, secondo quanto rivelano gli ultimi rumors si starebbero frequentando da qualche mese, senza però ufficializzare al momento la loro relazione.

La morte di Davide Astori poteva essere evitata? Il grido di dolore della Fioretti su Instagram

La morte dell’amatissimo calciatore della Fiorentina, scomparso a soli 31 anni, è ancora sotto indagine. Di recente, ci sarebbe stata infatti l’udienza, finalizzata a stabilire le vere cause che hanno condotto un’atleta così giovane ad una morte così prematura.

A tal proposito Francesca Fioretti ha scritto sui social un lunghissimo post, in cui appare profondamente scossa rispetto alla velocità con cui informazioni tanto delicate, quelle relative all’udienza siano trapelate, fornendo ‘un’interpretazione parziale e contraddittoria di una perizia medica che rappresenta a ogni modo solo una di quelle di cui dispone la magistratura’.

Ha scritto la modella casertana la quale ritornando al processo, ci ha tenuto a ribadire che questo sarebbe ancora in corso, e ‘serve ad arrivare a una verità, che non sarà consolatoria in ogni caso’.

Ciò che più l’addolora è ‘l’idea che la morte di Davide potesse essere evitata’ ed è per questo, prosegue Francesca Fioretti che è importante far luce sulle vere cause, affinchè un’altra giovane vita non venga spezzata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Fioretti (@francesca_fioretti)

L’ex Gieffina conclude dandosi forza e ripetendosi di essere coraggiosi in questo momento, affinchè con valore nell’aula di quel tribunale Davide Astori possa ricevere la giustizia che merita, facendo emergere ciò che l’ha strappato alla vita.