‘Ci hai trovate’ Davide Astori torna dalla compagna e dalla figlia: la dedica commovente di Francesca Fioretti

La moglie di Davide Astori, Francesca Fioretti fa commuovere il web con una dedica al marito scomparso, la foto che ha colpito tutti

La dedica apparsa sui social poche ore fa ha commosso tutto il web. Francesca Fioretti dedica uno scatto da sogno al suo amore scomparso il calciatore Davide Astori e il web esplode di commenti.

Già due anni dalla scomparsa di Davide Astori

Una delle scomparse più assurde e difficili da accettare degli ultimi anni roguarda proprio la morte del capitano della Fiorentina morto il 4 marzo 2018.

Assurda sia perché ha portato via un campione nel pieno della sua vitalità lasciando una moglie ed una figlia piccola, sia per la dinamica.

Aveva appena 31 anni Davide quando si è addormentato nella sua stanza d’albergo per non svegliarsi mai più.

Una cardiomiopatia silente che nessuno aveva mai sospettato gli causò una fibrillazione ventricolare che lo uccise nel sonno.

Francesca a VanityFair solo un anno dopo la scomparsa di Astori aveva dichiarato:

“Penso che accanto a me Davide non ci sarà più. Mi è caduta addosso una tragedia, una disgrazia così grande da cambiare per sempre la mia prospettiva sulle cose. Non credevo di essere così forte.”

La dedica di Francesca Fioretti

La tragedia improvvisa ha colpito tutti: amici, conoscenti e tutto il mondo del calcio dato che Astori aveva anche militato nella Nazionale.

Di certo a soffrire di più per questa inconcepibile perdita sono state la moglie, la ex gieffina Francesca Fioretti e la piccola Vittoria nata il 17 febbraio 2016.

La donna che sta vivendo il suo immenso dolore con compostezza e riservatezza qualche ora fa ha commosso tutti con uno splendido scatto dedicato proprio al marito.

Dal Polo Nord, precisamente dalla Lapponia dove la 35enne si è recata in vacanza insieme alla piccola Vittoria, ha condiviso una sua foto con lo sfondo dell’aurora boreale ed una dedica toccante:

“SBAM, ci hai trovate”

aggiungendo gli hastag “toghether” e “forever” che sottolineano la dedica all’amato Davide.

Il web è esploso di like e di commenti commossi dei fan che si complimentano con la donna per il suo grande coraggio e che le danno il loro sostegno in questo dolore indescrivibile.

“Lui vi troverà sempre e ovunque” “Non sai quanto ti ammiro”

Anche molti vip tra cui Melita Toniolo, Michela Coppa, Valentina Georgia Pegorer, sono accorsi per lasciare un pensiero per Davide, Francesca e Vittoria.