Chi è Francesca Fioretti, la modella e attrice, mamma di Vittoria, nata dal matrimonio con il calciatore scomparso Davide Astori

Scopriamo tutti i segreti di Francesca Fioretti, dall’infanzia a Maddaloni al percorso accademico, da i primi passi nel mondo dello spettacolo come modella all’esperienza in teatro; dalla carriera come stilista di moda fino ad arrivare alla vita privata, in compagnia di Vittoria, la figlia di 4 anni avuta nel corso del matrimonio con il calciatore scomparso Davide Astori.

Chi è Francesca Fioretti

Nasce il 23 marzo del 1985 a Maddaloni, in provincia di Caserta, sotto il segno zodiacale dell’Ariete. Dopo la laurea in economia aziendale, intraprende la carriera di modella.

Nel corso degli anni crea due collezioni di costumi per Wikini Beachwear. Nel 2009 partecipa alla nona edizione del Grande Fratello, venendo eliminata in semifinale: durante l’edizione vive una storia d’amore con uno dei concorrenti del reality show.

Successivamente, inizia a studiare recitazione a Roma e lavora in teatro. Nel 2013 partecipa a Pechino Express nella coppia “Le modelle”, con Ariadna Romero, dove arriva al secondo posto.

Chi era il marito Davide Astori

Dopo una relazione con il vincitore del Grande Fratello 9, Ferdi Berisa, nel 2013 incontra l’amore della sua vita, Davide Astori.

Il giovane era un calciatore italiano, nato il 7 gennaio 1987 a San Giovanni Bianco, vicino Bergamo. Inizia la sua carriera calcistica giocando in Serie C1, fino a quando non riesce a esordire in Serie A con il Cagliari. Vive l’esperienza della Champions League e indossa la maglia della nazionale.

Improvvisamente, però, il calciatore viene a mancare a causa di un malore sopraggiunto durante il sonno, il 4 marzo del 2018 a Udine. Il calciatore lascia così la sua compagna di vita Francesca Fioretti e la loro bambina, Vittoria, che il 17 febbraio scorso ha compiuto 4 anni.