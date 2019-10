Francesca Fialdini senza un filo di trucco, lo scatto che ha stupito i fan – Foto

Francesca Filadini, la bellissima conduttrice del nuovo programma A ruota Libera, in una foto senza trucco sui virale social

La bellissima Francesca Fialdini ex conduttrice de La vita in diretta, si è mostrata acqua e sapone sui social. La giovane conduttrice con le foto sui social, ha lasciato i followers senza parole

Francesca Fialdini senza trucco

La bella conduttrice di Rai 1 ha stupito i suoi fan con delle foto pubblicate sui social. A quanto pare le foto pubblicate dalla conduttrice non sono passate inosservato dagli occhi indiscreti dei suoi fan. Pare infatti che la bella Fialdini si sia mostrata proprio come madre natura l’ha creata.

Oltre ad essere una donna di successo nel mondo dello spettacolo, Francesca ama farsi vedere dai suoi fan anche nella sua quotidianità, mostrandosi addirittura senza un filo di trucco. Viso pulito e semplice, la Fialdini ha fatto impazzire i suoi fan.

La Fialdini infatti, non perde occasione di mostrarsi semplice e naturale e di quanto a volte non siamo capaci di apprezzare la bellezza della natura che ci circonda e sopratutto imparare a rispettarla.

“Declinare il progresso (e ciò che comporta in termini di scelte politiche e sociali) con la difesa dell’ambiente è l’unica via per un futuro possibile su questa Terra”,

scrive Francesca parlando ai suoi followers

Francesca Fialdini via dalla città

La bella conduttrice dopo la fine della conduzione de La vita in diretta, ha deciso di immergersi in un nuovo progetto televisivo. Al momento però si gode gli ultimi giorni di vacanza rifugiandosi al mare per respirare un po di brezza autunnale e di godersi gli ultimi attimi di relax, prima di affrontare un anno lungo e pieno di lavoro.

Insomma nonostante sia costantemente impegnata, la Fialdini ha deciso di prendersi un po di tempo per se stessa e rilassarsi con l’odore e il rumore del mare