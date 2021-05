Il clamoroso retroscena che la Bona Sorte di Avanti un Altro ha pubblicato sui social, lascia tutti senza parole, cosa ha detto.

In questi giorni la nota Bona Sorte del programma sta affrontando una situazione davvero difficile.

Il suo cane Camillo ha una grave tosse polmonare ed è stato ricoverato per diversi giorni in un clinica bergamasca.

La struttura ha avuto un comportamento davvero inaccettabile con lei e il tenero animale.

Infatti la nota showgirl pochi giorni fa ha raccontato sui social tutti gli orrori che la clinica hanno commesso contro Camillo.

Un racconto davvero scioccante che ha fatto infuriare l’intero web.

Per questo la Brambilla, per segnalare la clinica, ha voluto chiedere aiuto a Le Iene, ma sembra che il programma Mediaset di Italia Uno ha rifiutato la segnalazione.

A svelare questo retroscena è stata proprio lei che ha scritto nelle sue stories Instagram:

“Le iene non mi aiutano, non avevo dubbi.”

Ma non è finita qui, perché un suo fan l’ha contattata in privato dicendogli:

“Non ti aiutano perché questi argomenti non gli portano spettatori, povera Italia.”

Francesca a questo messaggio fa uno screen e scrive:

Sembra proprio che l’utente le abbia tolto le parole di bocca.

Dopo il mancato aiuto del programma di Italia 1, Francesca ha inviato la segnalazione ad un’altra trasmissione:

“Speriamo in quelli di striscia La Notizia. Altrimenti come al solito…farò da sola. Odio Chiedere, anche se in questo caso mi avrebbero aiutata molto.”