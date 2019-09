Francesca Barra, la devastante morte del figlio e le conseguenze sul suo fisico: ‘Il mio corpo ha subito diverse ferite’

Francesca Barra, grave lutto per la bellissima showgirl e il lungo sfogo sui social.Le parole di solidarietà per la giornalista su Instagram

Grave lutto per la bella Francesca Barra, la giornalista si è sfogata su Instagram in un lungo post. La bella Francesca infatti in questi mesi ha dovuto affrontare momenti molto difficili a causa della perdita prematura del bambino che portava in grembo.

Francesca Barra:”Lutto senza fine”

La giovane Francesca Barra, si è confidata in un lungo post sui social, parlando del lutto che in questi mesi ha dovuto affrontare. Come aveva già annunciato a Live-Non è la D’Urso, la giovane ha dovuto fare i conti con un momento molto difficile della sua vita. Francesca infatti, come in molti sapevano, era incinta, ma qualcosa durante la gravidanza non è andato come doveva. La giornalista infatti ha perso il suo bambino improvvisamente. Un dolore forte quello di Francesca, ma che oggi è ritornata a parlare sui social con un post crudo e senza filtri, in cui racconta il suo straziante dolore che ancora oggi vive per la perdita del suo bambino.

Francesca Barra e Claudio Santamaria, la perdita del bambino

Francesca e Claudio sono da sempre una coppia molto affiatata, l’arrivo di una nuova vita, li ha uniti ancora di più. Nessuno per si sarebbe immaginato che quella gioia si sarebbe trasformata subito in tragedia. La giovane coppia infatti ha perso prematuramente il loro bambino e a distanza di mesi, la famiglia è ancora in lutto. La stessa Francesca ha deciso di sfogare il suo dolore sui social con un post commovente:

Un post con parole piene di sofferenza quelle di Francesca Barra, ma il suo non è solamente uno sfogo, la bella giornalista approfitta per fare un appello a tutte le donne che purtroppo si trovano nella sua stessa situazione:

“Non seppellirò mai questa fase di vita, ma camminerò a testa alta sapendo che la forza che abbiamo noi donne è infinitamente più grande dei ritocchi e della superficialità che vogliono imporre. […] È arrivato il momento di ribellarsi e dire la verità. Basta immagini artefatte, opere chirurgiche che deformano perché alla ricerca di ideali finti. Basta spot con bibitoni miracolosi, Photoshop, chirurgia sulle ragazze così giovani! Per essere in forma ci vuole pazienza, impegno, serenità e sforzo. Le scorciatoie, da sole, non funzionano. E poi circondatevi di persone con l’anima bella.”

Conclude Francesca.