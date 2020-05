Francesca Barra, chi sono i figli e l’ex marito Marcello Molfino?

Chi sono le figlie e l’ex marito di Francesca Barra, vediamo insieme i dettagli sui tre figli della giornalista e su Marcello Molfino

Scopriamo insieme tutti i segreti delle bellissime figlie e dell’ex marito di Francesca Barra, la nota giornalista moglie dell’attore Claudio Santamaria!

Chi è l’ex marito di Francesca Barra

La nota giornalista italiana e autrice televisiva, Francesca Barra, è stata spostata, dal 2005 al 2016, con Marcello Molfino. Nel corso del matrimonio sono nati tre figli: Renato, nato nel 2006, Emma Angelina nel 2013 e Greta 2016.

Non si conoscono molte informazioni relative all’ex marito della donna, ma una volta è stato paparazzato in compagnia proprio della giornalista e del nuovo marito, l’attore Claudio Santamaria.

I tre si trovavano in tribunale a Potenza per un incontro con i magistrati in merito a una denuncia per diffamazione, presentata dalla giornalista. Secondo la donna, infatti, un funzionario della Regione Basilicata l’avrebbe insultata pesantemente, coinvolgendo anche i figli avuti con l’ex marito Marcello.

Chi sono le figlie della giornalista

I tre figli della Barra abitano con la mamma e il nuovo marito Claudio Santamaria. I cinque vivono tutti sotto lo stesso tetto della loro casa a Milano.

Durante il periodo di lockdown, imposto dal governo durante l’emergenza sanitaria, la giornalista ha mostrato i suoi bellissimi figli, tra sessioni di cucina, musica e fiabe.

Bellissime, Greta ed Emma somigliano moltissimo alla madre e sono spesso protagoniste di video e scatti della giornalista italiana.

I cinque appaiono in una bellissima famiglia allargata, che, tuttavia, lo scorso anno ha dovuto affrontare un momento molto difficile.

Il 26 maggio del 2019, infatti, l’autrice televisiva aveva annunciato, mediante un post su Instagram, di aver perso il bambino che aspettava dal nuovo marito. Per la coppia formata da Francesca Barra e da Claudio Santamaria è stato un durissimo colpo.